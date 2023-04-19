https://ria.ru/20230419/vatutin-1866215882.html

Рассекречены документы "Смерш" об убийстве генерала Ватутина бандеровцами

Рассекречены документы "Смерш" об убийстве генерала Ватутина бандеровцами - РИА Новости, 19.04.2023

Рассекречены документы "Смерш" об убийстве генерала Ватутина бандеровцами

Советская военная контрразведка "Смерш" в конце февраля 1944 года расследовала обстоятельства нападения украинских националистов на автомашину выдающегося... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T03:06

2023-04-19T03:06

2023-04-19T09:31

россия

киев

фсб

иосиф сталин (джугашвили)

украинская повстанческая армия

ровно

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851229964_0:595:2048:1746_1920x0_80_0_0_b9e653ec4c370c4967f5d3ea5a806d14.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" в конце февраля 1944 года расследовала обстоятельства нападения украинских националистов на автомашину выдающегося военачальника, "освободителя Киева" генерала армии Николая Ватутина, в результате которого тот получил смертельное ранение.Справка с результатами дознания была рассекречена ФСБ России и опубликована в новом сборнике ""Смерш". 1943-1945. Главные и оперативные документы".В среду исполняется 80 лет со дня создания "Смерша". В книге, выпущенной издательским домом "Комсомольская правда", собраны уникальные, недавно рассекреченные оперативные документы из государственных и ведомственных архивов, в том числе ФСБ, которые характеризуют повседневную работу сотрудников "Смерша" по выявлению шпионов, диверсантов, террористов и предателей Родины.Согласно справке замначальника управления "Смерш" 1-го Украинского фронта генерал-майора Александра Белянова, составленной 29 февраля 1944 года, в тот день Военный совет фронта, закончив работу в штабе 13-й армии в городе Ровно на западе Украины, в 16.30 по местному времени выехал в штаб 60-й армии в город Славута.Рассматривались три маршрута проезда через разные населенные пункты, наиболее благоприятным сочли Ровно-Здолбунов-Острог-Славута, по нему и решил ехать Ватутин. Однако командующий 13-й армией генерал-лейтенант Пухов и член Военного совета фронта генерал-майор Козлов предложили Ватутину маршрут Ровно-Гоща-Милятин-Вельбовки-Славута, по которому утром того дня Военный совет фронта прибыл в Ровно. В итоге было принято решение ехать именно этой дорогой.Далее приводились обстоятельства нападения. Согласно результатам расследования, следовавший в первой из четырех машин офицер оперативного отдела штаба фронта майор Белошицкий, въезжая на северную окраину Милятина, "заметил в центре села толпу, а также услышал отдельные выстрелы". "Остановив свою машину и приказав ей развернуться, Белошицкий побежал к остановившейся машине командующего доложить о подозрительном шуме и стрельбе. Командующий приказал выяснить, что это за группа, но в это время заметившая их банда начала быстро рассосредотачиваться для обхода справа и слева. Одновременно из домов был открыт пулеметно-автоматный огонь по группе Военного Совета, вышедшей из машин", - отмечалось в справке.В справке также говорилось, что во время отхода командующего и других, Ватутин был тяжело ранен , а затем бойцами личной охраны — Царевым и Кочетковым — был посажен "на подошедший "Додж" и вывезен из зоны обстрела. Пройдя некоторое расстояние, "Додж" опрокинулся и раненый командующий был пересажен на подошедший "Виллис", который через некоторое время также завяз в грязи".В конце концов Ватутина все же удалось вывезти с места происшествия в госпиталь. "Товарищ Ватутин находится в армейском госпитале 13-й армии №506 в городе Ровно" - так заканчивалась справка.В новый сборник сейчас вошла и фотокопия сообщения, направленного 8 марта 1944 года начальником "Смерша" Виктором Абакумовым своему непосредственному руководителю, председателю государственного комитета обороны, наркому обороны СССР Иосифу Сталину и замначальника Генштаба Алексею Антонову.Абакумов сообщал, что 5 марта 1944 года в районе села Милятин "смершевцы" 13-й армии провели операцию по ликвидации банды украинских националистов. В ходе этой операции задержан некто Григорий Ундер, который признался, что в рядах "отряда Зеленого" из состава "Украинской повстанческой армии"* (УПА, запрещена в России – ред.) 29 февраля участвовал в нападении на кортеж Военного Совета 1-го Украинского фронта и лично обстреливал автомашины."Ундер также показал, что "Зеленый", настоящая фамилия которого Беседа Иван, житель села Михалковцево Остругского района, имеет в своем "отряде" до 200 бандитов. На вооружении банды имеется до 10 станковых и 30 ручных пулеметов, одна пушка, 20 автоматов и винтовки… Операция по ликвидации банды "Зеленого" продолжается", - сообщал Абакумов.Николай Федорович Ватутин — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (награжден посмертно в 1965 годы). Во время Великой Отечественной войны командовал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронта. Один из героев Курской битвы. Войска под командованием Ватутина осенью 1943 года освободили Киев. Ватутина, тяжелого раненного в бедро с переломом кости, перевезли из ровенского госпиталя в Киев, где к его лечению подключились лучшие медики. Несмотря на все усилия врачей, Ватутин скончался 15 апреля 1944 года от заражения крови. Генерала похоронили в столице Украинской ССР, в Мариинском парке. В час погребения в Москве произвели траурный салют из 24 артиллерийских залпов.В январе 1948 года на могиле военачальника установили большой памятник с надписью "Генералу Ватутину от украинского народа". Этот памятник киевский режим снес в феврале нынешнего года, причем на демонтаж ушло три часа.Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!".Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии.Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков.Вопреки "фейкам" о том, что "Смерш" выполнял карательные функции, а его сотрудники якобы только отсиживались за спинами бойцов Красной армии, военные контрразведчики, помимо выполнения своих прямых обязанностей, также участвовали в боях и в критические моменты даже брали на себя командование ротами и батальонами, которые потеряли командиров, выводили советские части из окружения, создавали партизанские отряды особого назначения. Сотрудники контрразведки воевали вместе с военнослужащими Красной армии, помимо этого с ними шли в атаку и погибали. Количество потерь среди сотрудников "Смерша" в процентном отношении было не меньшим, чем в армии.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230203/krym-1849400845.html

https://ria.ru/20230419/smersh-1866210275.html

россия

киев

ровно

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, фсб, иосиф сталин (джугашвили), украинская повстанческая армия, ровно