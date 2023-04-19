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В Румынии начнут проверять все агропродовольственные товары с Украины - РИА Новости, 19.04.2023
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17:27 19.04.2023 (обновлено: 17:39 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/tovary-1866408530.html
В Румынии начнут проверять все агропродовольственные товары с Украины
В Румынии начнут проверять все агропродовольственные товары с Украины - РИА Новости, 19.04.2023
В Румынии начнут проверять все агропродовольственные товары с Украины
Таможня Румынии начнет проверять все агропродовольственные товары с Украины, поскольку в них ранее было обнаружено превышение уровня пестицидов, сообщила... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:27
2023-04-19T17:39
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Таможня Румынии начнет проверять все агропродовольственные товары с Украины, поскольку в них ранее было обнаружено превышение уровня пестицидов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства. Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая провел онлайн-дискуссию со своим украинским коллегой Николаем Сольским. Дая предупредил, что Бухарест примет дополнительные меры безопасности для транспортных средств, следующих транзитом через территорию Румынии в третьи страны, чтобы защитить румынских фермеров, которые сталкиваются с трудностями из-за потока украинского зерна. Он также направил украинской стороне запрос на оперативное определение решений по ограничению экспорта зерновых и масличных культур в Румынию. Министры договорились провести личную встречу в пятницу, 21 апреля, в Бухаресте. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230419/bolgariya-1866312671.html
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румыния, украина, евросоюз, в мире
Румыния, Украина, Евросоюз, В мире
В Румынии начнут проверять все агропродовольственные товары с Украины

Таможня Румынии начнет проверять все с/х товары с Украины из-за уровня пестицидов

© Fotolia / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Fotolia / VigiePH
Флаг Румынии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 апр - РИА Новости. Таможня Румынии начнет проверять все агропродовольственные товары с Украины, поскольку в них ранее было обнаружено превышение уровня пестицидов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства.
Министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая провел онлайн-дискуссию со своим украинским коллегой Николаем Сольским.
«
"Украинскому министру сообщили, что с сегодняшнего дня Румыния устанавливает контроль непосредственно на таможне для всех агропродовольственных товаров, поступающих из Украины, с отбором проб для качественного определения в соответствии с европейским законодательством, а не в месте назначения, как это происходит до сих пор. Решение было принято с учетом того, что в другой европейской стране были обнаружены уровни пестицидов выше предельно допустимого в ЕС", - сообщается на сайте минсельхоза.
Дая предупредил, что Бухарест примет дополнительные меры безопасности для транспортных средств, следующих транзитом через территорию Румынии в третьи страны, чтобы защитить румынских фермеров, которые сталкиваются с трудностями из-за потока украинского зерна. Он также направил украинской стороне запрос на оперативное определение решений по ограничению экспорта зерновых и масличных культур в Румынию.
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Болгария запретила импорт продовольствия с Украины
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Министры договорились провести личную встречу в пятницу, 21 апреля, в Бухаресте.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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