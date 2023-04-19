https://ria.ru/20230419/tekhobsluzhivanie-1866455873.html
Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье
Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023
Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье
Специалисты "Мособлгаза" проведут техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Вечного огня на мемориалах Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:35
2023-04-19T19:35
2023-04-19T19:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866454563_0:78:3063:1801_1920x0_80_0_0_851b750da70b66e81be53190fc3c8b4d.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Специалисты "Мособлгаза" проведут техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Вечного огня на мемориалах Московской области, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.В рамках работ специалисты проверят герметичность газопровода, загазованность технического подполья под мемориалом и наличие свободного доступа к Вечному огню. Также будет отрегулирована высота пламени, чистка горелки и охранной зоны мемориалов от загрязнений. Мероприятия по техобслуживанию завершат 28 апреля."Вечный огонь - неотъемлемый символ подвига ветеранов в Великой Отечественной войне - никогда не должен погаснуть. За это время газовики подготовят к празднику Великой Победы 71 мемориал, а в праздничные дни аварийные бригады "Мособлгаза" будут обеспечивать контроль над работой подмосковных Вечных огней", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Самарина.
https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861968107.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866454563_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_edfcf4da4e7bfb32fc08dbc096b0dabf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мособлгаз, великая отечественная война (1941-1945)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлгаз, Великая Отечественная война (1941-1945)