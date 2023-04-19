https://ria.ru/20230419/tekhobsluzhivanie-1866455873.html

Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье

Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023

Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье

Специалисты "Мособлгаза" проведут техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Вечного огня на мемориалах Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:35

2023-04-19T19:35

2023-04-19T19:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Специалисты "Мособлгаза" проведут техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Вечного огня на мемориалах Московской области, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.В рамках работ специалисты проверят герметичность газопровода, загазованность технического подполья под мемориалом и наличие свободного доступа к Вечному огню. Также будет отрегулирована высота пламени, чистка горелки и охранной зоны мемориалов от загрязнений. Мероприятия по техобслуживанию завершат 28 апреля."Вечный огонь - неотъемлемый символ подвига ветеранов в Великой Отечественной войне - никогда не должен погаснуть. За это время газовики подготовят к празднику Великой Победы 71 мемориал, а в праздничные дни аварийные бригады "Мособлгаза" будут обеспечивать контроль над работой подмосковных Вечных огней", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Самарина.

https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861968107.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), мособлгаз, великая отечественная война (1941-1945)