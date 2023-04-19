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Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023
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Новости Подмосковья
 
19:35 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/tekhobsluzhivanie-1866455873.html
Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье
Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье - РИА Новости, 19.04.2023
Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье
Специалисты "Мособлгаза" проведут техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Вечного огня на мемориалах Московской области, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:35
2023-04-19T19:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Специалисты "Мособлгаза" проведут техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Вечного огня на мемориалах Московской области, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.В рамках работ специалисты проверят герметичность газопровода, загазованность технического подполья под мемориалом и наличие свободного доступа к Вечному огню. Также будет отрегулирована высота пламени, чистка горелки и охранной зоны мемориалов от загрязнений. Мероприятия по техобслуживанию завершат 28 апреля."Вечный огонь - неотъемлемый символ подвига ветеранов в Великой Отечественной войне - никогда не должен погаснуть. За это время газовики подготовят к празднику Великой Победы 71 мемориал, а в праздничные дни аварийные бригады "Мособлгаза" будут обеспечивать контроль над работой подмосковных Вечных огней", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Самарина.
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московская область (подмосковье), мособлгаз, великая отечественная война (1941-1945)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлгаз, Великая Отечественная война (1941-1945)

Техобслуживание газового оборудования Вечного огня проведут в Подмосковье

© РИА Новости / Илья ПиталевПрофилактика газогорелочного устройства Вечного огня
Профилактика газогорелочного устройства Вечного огня - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Профилактика газогорелочного устройства Вечного огня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Специалисты "Мособлгаза" проведут техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Вечного огня на мемориалах Московской области, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.
В рамках работ специалисты проверят герметичность газопровода, загазованность технического подполья под мемориалом и наличие свободного доступа к Вечному огню. Также будет отрегулирована высота пламени, чистка горелки и охранной зоны мемориалов от загрязнений. Мероприятия по техобслуживанию завершат 28 апреля.
"Вечный огонь - неотъемлемый символ подвига ветеранов в Великой Отечественной войне - никогда не должен погаснуть. За это время газовики подготовят к празднику Великой Победы 71 мемориал, а в праздничные дни аварийные бригады "Мособлгаза" будут обеспечивать контроль над работой подмосковных Вечных огней", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Самарина.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МособлгазВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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