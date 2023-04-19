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Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО - РИА Новости, 19.04.2023
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23:52 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/tekhnologii-1866488102.html
Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО
Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО - РИА Новости, 19.04.2023
Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО
Минцифры РФ недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского программного обеспечения (ПО) и не смогло сделать из него реальную площадку, которая... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:52
2023-04-19T23:52
технологии
россия
максут шадаев
максим паршин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры РФ недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского программного обеспечения (ПО) и не смогло сделать из него реальную площадку, которая бы стимулировала и продвигала отечественные решения, заявил глава ведомства Максут Шадаев. В сентябре Минцифры сообщило, что в тестовом режиме запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения, который создан на основе реестра российского ПО и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей. Позднее замглавы ведомства Максим Паршин заявил, что на площадке уже представлено около тысячи продуктов. Официальный запуск маркетплейса произошёл 19 октября. "Я считаю, что мы недоработали в прошлом году по развитию нашего маркетплейса и не смогли сделать из него реальную площадку, которая бы стимулировала и продвигала российские решения", - сказал Шадаев в ходе годового собрания АРПП "Отечественный софт".
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технологии, россия, максут шадаев, максим паршин
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Максим Паршин
Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО

Шадаев: Минцифры недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского ПО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры РФ недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского программного обеспечения (ПО) и не смогло сделать из него реальную площадку, которая бы стимулировала и продвигала отечественные решения, заявил глава ведомства Максут Шадаев.
В сентябре Минцифры сообщило, что в тестовом режиме запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения, который создан на основе реестра российского ПО и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей. Позднее замглавы ведомства Максим Паршин заявил, что на площадке уже представлено около тысячи продуктов. Официальный запуск маркетплейса произошёл 19 октября.
"Я считаю, что мы недоработали в прошлом году по развитию нашего маркетплейса и не смогли сделать из него реальную площадку, которая бы стимулировала и продвигала российские решения", - сказал Шадаев в ходе годового собрания АРПП "Отечественный софт".
Программирование - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Минцифры рассказали о мотивации фирм по переходу на отечественный софт
Вчера, 21:01
 
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевМаксим Паршин
 
 
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