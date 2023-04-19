https://ria.ru/20230419/tekhnologii-1866488102.html

Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО

Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО - РИА Новости, 19.04.2023

Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО

Минцифры РФ недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского программного обеспечения (ПО) и не смогло сделать из него реальную площадку, которая... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T23:52

2023-04-19T23:52

2023-04-19T23:52

технологии

россия

максут шадаев

максим паршин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры РФ недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского программного обеспечения (ПО) и не смогло сделать из него реальную площадку, которая бы стимулировала и продвигала отечественные решения, заявил глава ведомства Максут Шадаев. В сентябре Минцифры сообщило, что в тестовом режиме запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения, который создан на основе реестра российского ПО и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей. Позднее замглавы ведомства Максим Паршин заявил, что на площадке уже представлено около тысячи продуктов. Официальный запуск маркетплейса произошёл 19 октября. "Я считаю, что мы недоработали в прошлом году по развитию нашего маркетплейса и не смогли сделать из него реальную площадку, которая бы стимулировала и продвигала российские решения", - сказал Шадаев в ходе годового собрания АРПП "Отечественный софт".

https://ria.ru/20230419/soft-1866468937.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, максут шадаев, максим паршин