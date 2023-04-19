https://ria.ru/20230419/tekhnologii-1866488102.html
Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО
Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО - РИА Новости, 19.04.2023
Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО
Минцифры РФ недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского программного обеспечения (ПО) и не смогло сделать из него реальную площадку, которая... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:52
2023-04-19T23:52
2023-04-19T23:52
технологии
россия
максут шадаев
максим паршин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_0:257:3184:2048_1920x0_80_0_0_769ac93a998783e29153c6a739591f55.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры РФ недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского программного обеспечения (ПО) и не смогло сделать из него реальную площадку, которая бы стимулировала и продвигала отечественные решения, заявил глава ведомства Максут Шадаев. В сентябре Минцифры сообщило, что в тестовом режиме запустило маркетплейс отечественного программного обеспечения, который создан на основе реестра российского ПО и будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей. Позднее замглавы ведомства Максим Паршин заявил, что на площадке уже представлено около тысячи продуктов. Официальный запуск маркетплейса произошёл 19 октября. "Я считаю, что мы недоработали в прошлом году по развитию нашего маркетплейса и не смогли сделать из него реальную площадку, которая бы стимулировала и продвигала российские решения", - сказал Шадаев в ходе годового собрания АРПП "Отечественный софт".
https://ria.ru/20230419/soft-1866468937.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796424856_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_854a520443f248cf22bff6fcfc75eaf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, максут шадаев, максим паршин
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Максим Паршин
Шадаев рассказал о развитии маркетплейса российского ПО
Шадаев: Минцифры недоработало в 2022 году по развитию маркетплейса российского ПО