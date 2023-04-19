Россия не нуждается в технологии атомной энергетики из США, заявил Карчаа
Советник гендиректора Карчаа: технологии США в области атомной энергетики России не нужны
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американские технологии в области атомной энергетики России не нужны, РФ здесь полностью самодостаточна, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Так Карчаа прокомментировал сообщение американского телеканала CNN, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь.
"Нам не нужны их технологии - это очень важный момент. У нас все свое. Более того, наша атомная энергетика уже давным-давно апробирована, она не только работает на территории Российской Федерации - мы активно строим атомные станции (в мире), нигде никаких сбоев не происходит", - подчеркнул Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.