https://ria.ru/20230419/tekhnologii-1866335120.html

Россия не нуждается в технологии атомной энергетики из США, заявил Карчаа

Россия не нуждается в технологии атомной энергетики из США, заявил Карчаа - РИА Новости, 19.04.2023

Россия не нуждается в технологии атомной энергетики из США, заявил Карчаа

Американские технологии в области атомной энергетики России не нужны, РФ здесь полностью самодостаточна, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом"... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:18

2023-04-19T14:18

2023-04-19T14:18

россия

сша

энергодар

запорожская аэс

росэнергоатом

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Американские технологии в области атомной энергетики России не нужны, РФ здесь полностью самодостаточна, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Так Карчаа прокомментировал сообщение американского телеканала CNN, что в его распоряжении оказалось датированное 17 марта нынешнего года письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. В письме Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". При этом не уточняется, о чем именно идет речь. "Нам не нужны их технологии - это очень важный момент. У нас все свое. Более того, наша атомная энергетика уже давным-давно апробирована, она не только работает на территории Российской Федерации - мы активно строим атомные станции (в мире), нигде никаких сбоев не происходит", - подчеркнул Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и европейские страны демонстративно игнорируют элементы ядерного шантажа со стороны киевского режима, в частности, провокации в отношении Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230415/sanktsii-1865510463.html

https://ria.ru/20230322/atom-1859778405.html

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сша

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россия, сша, энергодар, запорожская аэс, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"