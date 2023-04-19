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В Свердловской области загорелись четыре дома - РИА Новости, 19.04.2023
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12:30 19.04.2023 (обновлено: 12:37 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/sverdlovsk-1866290389.html
В Свердловской области загорелись четыре дома
В Свердловской области загорелись четыре дома - РИА Новости, 19.04.2023
В Свердловской области загорелись четыре дома
Два частных и два садовых дома горят в Сысертском городском округе Свердловской области на площади 680 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:30
2023-04-19T12:37
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Два частных и два садовых дома горят в Сысертском городском округе Свердловской области на площади 680 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, в 10.00 мск в среду поступило сообщение о возгорании на улице Ленина с селе Щелкун. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных дома и надворные постройки. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра."На текущий момент по оперативной информации площадь пожара составляет 680 метров квадратных. Горят два частных и два садовых дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников, организован подвоз воды с расстояния 1,5 километра. Информации о пострадавших не поступало.
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свердловская область
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Свердловской области загорелись четыре дома

В Свердловской области на площади 680 квадратных метров загорелись четыре дома

© Фото : МЧС СВЕРДЛОВСК/TelegramПожар в селе Щелкун
Пожар в селе Щелкун - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : МЧС СВЕРДЛОВСК/Telegram
Пожар в селе Щелкун
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Два частных и два садовых дома горят в Сысертском городском округе Свердловской области на площади 680 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, в 10.00 мск в среду поступило сообщение о возгорании на улице Ленина с селе Щелкун. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных дома и надворные постройки. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра.
"На текущий момент по оперативной информации площадь пожара составляет 680 метров квадратных. Горят два частных и два садовых дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников, организован подвоз воды с расстояния 1,5 километра. Информации о пострадавших не поступало.
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ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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