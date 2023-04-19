https://ria.ru/20230419/sverdlovsk-1866290389.html
В Свердловской области загорелись четыре дома
В Свердловской области загорелись четыре дома - РИА Новости, 19.04.2023
В Свердловской области загорелись четыре дома
Два частных и два садовых дома горят в Сысертском городском округе Свердловской области на площади 680 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:30
2023-04-19T12:30
2023-04-19T12:37
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866289121_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_533d30fb3112b8f81f113ce2bd27893d.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Два частных и два садовых дома горят в Сысертском городском округе Свердловской области на площади 680 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.По данным ведомства, в 10.00 мск в среду поступило сообщение о возгорании на улице Ленина с селе Щелкун. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два частных дома и надворные постройки. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра."На текущий момент по оперативной информации площадь пожара составляет 680 метров квадратных. Горят два частных и два садовых дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что тушение пожара осложняется удаленностью водоисточников, организован подвоз воды с расстояния 1,5 километра. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20230415/nakhodka-1865493112.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866289121_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5d992e493476f815be239e11037b4601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Свердловской области загорелись четыре дома
В Свердловской области на площади 680 квадратных метров загорелись четыре дома