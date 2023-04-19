Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/sovety-1866277138.html
"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков
"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков - РИА Новости, 19.04.2023
"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков
Соблюдение диеты подразумевает дисциплину и наличие достаточного количества времени – чтобы составить себе диетический рацион и приготовить нужную еду. Но как прийти в форму тем, у кого времени постоянно нет? Какие принципы питания стоит соблюдать при ненормированном рабочем дне и надо ли завтракать после ночной смены.
2023-04-19T12:00
2023-04-19T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866275935_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_5d327afdd6c3ee6dd505d08bfc233d38.png
"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков
Соблюдение диеты подразумевает дисциплину и наличие достаточного количества времени – чтобы составить себе диетический рацион и приготовить нужную еду. Но как прийти в форму тем, у кого времени постоянно нет? Какие принципы питания стоит соблюдать при ненормированном рабочем дне и надо ли завтракать после ночной смены.
audio/mpeg
"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков
Соблюдение диеты подразумевает дисциплину и наличие достаточного количества времени – чтобы составить себе диетический рацион и приготовить нужную еду. Но как прийти в форму тем, у кого времени постоянно нет? Какие принципы питания стоит соблюдать при ненормированном рабочем дне и надо ли завтракать после ночной смены.
audio/mpeg
В чем рецепт идеального бутерброда, как похудеть, если некогда готовить, и как сделать чуть более здоровой почти любую еду - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева в заключительном эпизоде сезона "Диеты".2:20 риски ночной работы4:13 в какое время суток есть6:50 спасаемся белком8:20 диета для трудоголика10:20 чем питаться "совам"12:30 собираем идеальный ужин13:00 и идеальный бутерброд15:10 полезен ли суп16:28 сколько времени нужно на обедСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866275935_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_c1f574bf22db3f67e3d80a6a3032e1ec.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
Правда тела

"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков

Правда тела
"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Соблюдение диеты подразумевает дисциплину и наличие достаточного количества времени – чтобы составить себе диетический рацион и приготовить нужную еду. Но как прийти в форму тем, у кого времени постоянно нет? Какие принципы питания стоит соблюдать при ненормированном рабочем дне и надо ли завтракать после ночной смены.
В чем рецепт идеального бутерброда, как похудеть, если некогда готовить, и как сделать чуть более здоровой почти любую еду - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева в заключительном эпизоде сезона "Диеты".
2:20 риски ночной работы
4:13 в какое время суток есть
6:50 спасаемся белком
8:20 диета для трудоголика
10:20 чем питаться "совам"
12:30 собираем идеальный ужин
13:00 и идеальный бутерброд
15:10 полезен ли суп
16:28 сколько времени нужно на обед

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкастЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала