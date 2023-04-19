https://ria.ru/20230419/sovety-1866277138.html

"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков

"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков - РИА Новости, 19.04.2023

"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков

Соблюдение диеты подразумевает дисциплину и наличие достаточного количества времени – чтобы составить себе диетический рацион и приготовить нужную еду. Но как прийти в форму тем, у кого времени постоянно нет? Какие принципы питания стоит соблюдать при ненормированном рабочем дне и надо ли завтракать после ночной смены.

2023-04-19T12:00

2023-04-19T12:00

2023-04-19T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков Соблюдение диеты подразумевает дисциплину и наличие достаточного количества времени – чтобы составить себе диетический рацион и приготовить нужную еду. Но как прийти в форму тем, у кого времени постоянно нет? Какие принципы питания стоит соблюдать при ненормированном рабочем дне и надо ли завтракать после ночной смены. audio/mpeg

"Правда тела". Правильное питание для трудоголиков Соблюдение диеты подразумевает дисциплину и наличие достаточного количества времени – чтобы составить себе диетический рацион и приготовить нужную еду. Но как прийти в форму тем, у кого времени постоянно нет? Какие принципы питания стоит соблюдать при ненормированном рабочем дне и надо ли завтракать после ночной смены. audio/mpeg

В чем рецепт идеального бутерброда, как похудеть, если некогда готовить, и как сделать чуть более здоровой почти любую еду - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева в заключительном эпизоде сезона "Диеты".2:20 риски ночной работы4:13 в какое время суток есть6:50 спасаемся белком8:20 диета для трудоголика10:20 чем питаться "совам"12:30 собираем идеальный ужин13:00 и идеальный бутерброд15:10 полезен ли суп16:28 сколько времени нужно на обедСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио