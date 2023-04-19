https://ria.ru/20230419/smersh-1866217950.html

Глава "Смерша" предложил давать второй шанс экс-шпионам, заявил генерал ФСБ

Глава "Смерша" предложил давать второй шанс экс-шпионам, заявил генерал ФСБ - РИА Новости, 19.04.2023

Глава "Смерша" предложил давать второй шанс экс-шпионам, заявил генерал ФСБ

Руководитель советской военной контрразведки "Смерш" Виктор Абакумов лично инициировал возможность давать бывшим германским агентам шанс искупить вину перед... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:03

2023-04-19T04:03

2023-04-19T04:03

россия

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель советской военной контрразведки "Смерш" Виктор Абакумов лично инициировал возможность давать бывшим германским агентам шанс искупить вину перед родиной, рассказал бывший в 2000-2015 годах руководителем департамента военной контрразведки ФСБ России (2000-2015 годы), генерал-полковник Александр Безверхний. Решение о создании военной контрразведки "Смерш" было принято 80 лет назад - 19 апреля 1943 года. "Именно Абакумов предложил давать вчерашним шпионам второй шанс. Не предавать их суду, не решать с ними вопрос по законам военного времени, а давать им возможность снова послужить родине. И Сталин пошел навстречу", - сказал Безверхний в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, многие из этих людей не просто восстановили свое честное имя, но и получали медали и ордена. "Становились нашими агентами. Возвращались в разведшколы врага, работали на рациях, выманивая немецких связных и передавая дезинформацию, использовались в качестве сотрудников-опознавателей для поиска разведчиков-диверсантов в тылах Красной Армии", - сказал генерал. Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии. Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков.

https://ria.ru/20230419/vatutin-1866215882.html

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россия, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)