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Словакия не столкнется с санкциями из-за запрета на зерно, считает премьер - РИА Новости, 19.04.2023
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16:58 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/slovakiya-1866397219.html
Словакия не столкнется с санкциями из-за запрета на зерно, считает премьер
Словакия не столкнется с санкциями из-за запрета на зерно, считает премьер - РИА Новости, 19.04.2023
Словакия не столкнется с санкциями из-за запрета на зерно, считает премьер
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер уверен, что стране не грозят санкции со стороны Европейского союза за запрет на импорт зерна с Украины, сообщил в среду... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:58
2023-04-19T16:58
словакия
украина
евросоюз
в мире
санкции
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БРАТИСЛАВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер уверен, что стране не грозят санкции со стороны Европейского союза за запрет на импорт зерна с Украины, сообщил в среду словацкий портал dennikn.sk. "Словакии, по мнению премьер-министра Эдуарда Хегера, не грозят санкции со стороны Европейского союза за запрет на импорт украинского зерна. Правительство, по его данным, общается с Европейской комиссией. Премьер добавил, что они старались предотвратить экономический ущерб", - говорится в информации издания. В среду министр экономики Словакии Карел Хирман подписал постановление о запрете на импорт отдельных продуктов с Украины, которое вступило в силу. Словацкое министерство сельского хозяйства сообщало, что срок действия запрета не определен и будет зависеть от ситуации. Ведомство также уточняло список из 30 позиций, запрещенных к ввозу с Украины, среди них пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощные продукты. Минсельхоз также информировал, что на партии сельскохозяйственных продуктов, следующих транзитом с Украины через территорию Словакии, будут ставиться пломбы. Ранее Словакия предложила запустить механизм в рамках Европейского союза, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что это предложение было поддержано Польшей, Венгрией, Чехией, Болгарией и Румынией. Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что в одной из партий украинского зерна был обнаружен пестицид, который может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности шла о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы. После этого Словакия ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины. В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
https://ria.ru/20230419/zapret-1866350339.html
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словакия, украина, евросоюз, в мире, санкции
Словакия, Украина, Евросоюз, В мире, Санкции
Словакия не столкнется с санкциями из-за запрета на зерно, считает премьер

Премьер Словакии Хегер уверен, что ЕС не наложит на страну санкции из-за украинского зерна

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Словакии Эдуард Хегер
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 19 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер уверен, что стране не грозят санкции со стороны Европейского союза за запрет на импорт зерна с Украины, сообщил в среду словацкий портал dennikn.sk.
"Словакии, по мнению премьер-министра Эдуарда Хегера, не грозят санкции со стороны Европейского союза за запрет на импорт украинского зерна. Правительство, по его данным, общается с Европейской комиссией. Премьер добавил, что они старались предотвратить экономический ущерб", - говорится в информации издания.
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В среду министр экономики Словакии Карел Хирман подписал постановление о запрете на импорт отдельных продуктов с Украины, которое вступило в силу. Словацкое министерство сельского хозяйства сообщало, что срок действия запрета не определен и будет зависеть от ситуации. Ведомство также уточняло список из 30 позиций, запрещенных к ввозу с Украины, среди них пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощные продукты.
Минсельхоз также информировал, что на партии сельскохозяйственных продуктов, следующих транзитом с Украины через территорию Словакии, будут ставиться пломбы.
Ранее Словакия предложила запустить механизм в рамках Европейского союза, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что это предложение было поддержано Польшей, Венгрией, Чехией, Болгарией и Румынией.
Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что в одной из партий украинского зерна был обнаружен пестицид, который может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности шла о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы. После этого Словакия ввела строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины.
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17 апреля, 03:12
В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Вопрос экспорта украинской пшеницы также поднимался премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером в ходе встречи с Владимиром Зеленским. Хегер отмечал, что необходимо принять меры для того, чтобы пшеница с Украины не осталась на европейском рынке и не дискриминировала местных производителей. По данным правительства Словакии, Зеленский пообещал провести переговоры с экспортерами, чтобы они не злоупотребляли ситуацией.
В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".
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