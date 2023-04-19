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ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 19.04.2023 (обновлено: 07:07 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/shkola-1866219118.html
ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию
ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию - РИА Новости, 19.04.2023
ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию
Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, в... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T04:34
2023-04-19T07:07
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
киев
вооруженные силы украины
зрк с-300
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, в частности разрушив школу в селе Васильевка, но теперь Киев пытается переложить вину за это на российские Вооруженные силы, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов."В ночь с 15 на 16 апреля российскими вооруженными силами были поражены несколько военных объектов вооруженных формирований Украины на территории Снигиревского района. При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу в селе Васильевка Снигиревского района", - сказал собеседник агентства.Украинская сторона, отметил Барбашов, не отрицает, что все гражданские объекты были повреждены упавшими ракетами С-300, но утверждает, что их выпустили с российской стороны.Глава района напомнил, что гражданам Украины запрещено публиковать результаты попаданий российских средств поражения. При этом, указал он, разрушения в Снигиревском районе активно публикуются. "Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО", - сказал Барбашов.Он назвал происходящее информационной кампанией с целью обвинить российских военных в намеренном уничтожении гражданских инфраструктурных объектов на территории Снигиревского района.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.Это не первый случай попадания ракет украинской ПВО в гражданские объекты. В частности, в начале марта, как сообщил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в Запорожье две ракеты украинской ПВО попали в многоэтажку, в результате погибли несколько человек.
https://ria.ru/20230418/patriot-1866184842.html
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херсонская область , украина, киев, вооруженные силы украины, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300
ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию

Барбашов: ВСУ разрушили школу под Херсоном ракетами С-300 и обвинили в этом Россию

CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
CC BY 4.0 / Ukrainian Air Force / UA anti-air training 2021 S-300
Украинская зенитно-ракетная система С-300ПС/ПТ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, в частности разрушив школу в селе Васильевка, но теперь Киев пытается переложить вину за это на российские Вооруженные силы, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
"В ночь с 15 на 16 апреля российскими вооруженными силами были поражены несколько военных объектов вооруженных формирований Украины на территории Снигиревского района. При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу в селе Васильевка Снигиревского района", - сказал собеседник агентства.
Украинская сторона, отметил Барбашов, не отрицает, что все гражданские объекты были повреждены упавшими ракетами С-300, но утверждает, что их выпустили с российской стороны.
Глава района напомнил, что гражданам Украины запрещено публиковать результаты попаданий российских средств поражения. При этом, указал он, разрушения в Снигиревском районе активно публикуются.
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"Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО", - сказал Барбашов.
Он назвал происходящее информационной кампанией с целью обвинить российских военных в намеренном уничтожении гражданских инфраструктурных объектов на территории Снигиревского района.
После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.
Это не первый случай попадания ракет украинской ПВО в гражданские объекты. В частности, в начале марта, как сообщил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в Запорожье две ракеты украинской ПВО попали в многоэтажку, в результате погибли несколько человек.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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