https://ria.ru/20230419/shkola-1866219118.html

ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию

ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию - РИА Новости, 19.04.2023

ВСУ разрушили школу под Снигиревкой и обвинили в этом Россию

Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:34

2023-04-19T04:34

2023-04-19T07:07

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

киев

вооруженные силы украины

зрк с-300

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ГЕНИЧЕСК, 19 апр - РИА Новости. Украинская ПВО при попытке отразить российские удары по военным объектам ВСУ попала своими ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Снигиревского района, в частности разрушив школу в селе Васильевка, но теперь Киев пытается переложить вину за это на российские Вооруженные силы, заявил РИА Новости глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов."В ночь с 15 на 16 апреля российскими вооруженными силами были поражены несколько военных объектов вооруженных формирований Украины на территории Снигиревского района. При попытке их отражения несколько ракет С-300 попали вблизи инфраструктурных объектов в городе Снигиревка и разрушили школу в селе Васильевка Снигиревского района", - сказал собеседник агентства.Украинская сторона, отметил Барбашов, не отрицает, что все гражданские объекты были повреждены упавшими ракетами С-300, но утверждает, что их выпустили с российской стороны.Глава района напомнил, что гражданам Украины запрещено публиковать результаты попаданий российских средств поражения. При этом, указал он, разрушения в Снигиревском районе активно публикуются. "Вина за них сваливается на российскую сторону. Это происходит потому, что украинской стороне прекрасно известно, что ракеты С-300 были выпущены украинскими системами ПВО", - сказал Барбашов.Он назвал происходящее информационной кампанией с целью обвинить российских военных в намеренном уничтожении гражданских инфраструктурных объектов на территории Снигиревского района.После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к Херсонской области из состава Николаевской области Украины. После вывода российских военных с правого берега Днепра в Херсонской области и эвакуации оттуда значительной части мирных граждан Снигиревку заняли украинские войска.Это не первый случай попадания ракет украинской ПВО в гражданские объекты. В частности, в начале марта, как сообщил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в Запорожье две ракеты украинской ПВО попали в многоэтажку, в результате погибли несколько человек.

https://ria.ru/20230418/patriot-1866184842.html

https://ria.ru/20230418/obstrel-1866203567.html

херсонская область

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херсонская область , украина, киев, вооруженные силы украины, зрк с-300