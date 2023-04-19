https://ria.ru/20230419/sevastopol-1866430327.html

Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений

Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений - РИА Новости, 19.04.2023

Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений

Учения по обороне рейда бухты проходят в Севастополе, в самом городе - все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T18:13

2023-04-19T18:13

2023-04-19T18:13

безопасность

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Учения по обороне рейда бухты проходят в Севастополе, в самом городе - все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты. В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Украинские военные ранее неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря, преследуя цель проникнуть в бухту Севастополя. Атаки были отражены.

https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858761958.html

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь, михаил развожаев