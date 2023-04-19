https://ria.ru/20230419/sevastopol-1866430327.html
Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений
Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений - РИА Новости, 19.04.2023
Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений
Учения по обороне рейда бухты проходят в Севастополе, в самом городе - все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:13
2023-04-19T18:13
2023-04-19T18:13
безопасность
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Учения по обороне рейда бухты проходят в Севастополе, в самом городе - все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты. В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Украинские военные ранее неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря, преследуя цель проникнуть в бухту Севастополя. Атаки были отражены.
https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858761958.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений
Глава Севастополя Развожаев: громкие звуки вызваны учениями по обороне рейда бухты