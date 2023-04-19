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Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений - РИА Новости, 19.04.2023
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18:13 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/sevastopol-1866430327.html
Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений
Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений - РИА Новости, 19.04.2023
Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений
Учения по обороне рейда бухты проходят в Севастополе, в самом городе - все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T18:13
2023-04-19T18:13
безопасность
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Учения по обороне рейда бухты проходят в Севастополе, в самом городе - все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты. В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. Украинские военные ранее неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря, преследуя цель проникнуть в бухту Севастополя. Атаки были отражены.
https://ria.ru/20230318/sevastopol-1858761958.html
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безопасность, севастополь, михаил развожаев
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев
Глава Севастополя предупредил жителей города о громких звуках из-за учений

Глава Севастополя Развожаев: громкие звуки вызваны учениями по обороне рейда бухты

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Учения по обороне рейда бухты проходят в Севастополе, в самом городе - все спокойно, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Если слышите громкие звуки в центре, то это флот проводит учения по обороне рейда Севастопольской бухты. В городе все спокойно", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Украинские военные ранее неоднократно пытались атаковать Севастополь беспилотниками как с неба, так и с моря, преследуя цель проникнуть в бухту Севастополя. Атаки были отражены.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
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БезопасностьСевастопольМихаил Развожаев
 
 
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