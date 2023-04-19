https://ria.ru/20230419/serpukhov-1866253302.html

Около 2 млрд рублей вложено в лифтостроительный завод в Серпухове

Около 2 млрд рублей вложено в лифтостроительный завод в Серпухове - РИА Новости, 19.04.2023

Около 2 млрд рублей вложено в лифтостроительный завод в Серпухове

Инвестиции в возобновивший работу Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) в Подмосковье составили 2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:40

2023-04-19T10:40

2023-04-19T10:40

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инвестиции в возобновивший работу Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) в Подмосковье составили 2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба правительства Московской области.Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 18 апреля посетил предприятие, где пообщался с рабочими. Ожидается, что к 2025 году завод сможет выйти на производство 12 тысяч лифтов в год."Серпуховской лифтостроительный завод – один из 150 приоритетных проектов по импортозамещению в Подмосковье. На сегодняшний день объем инвестиций в СЛЗ составляет 2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов добавил, что предприятие приступило к тестированию высокоскоростного лифтового оборудования со скоростью 2,5 метра в секунду, рассчитанного на здания высотой более 35 этажей. "Уже осенью планируется запустить его серийное производство. В настоящее время ни один российский лифтовый завод массово не выпускает высокоскоростные лифты – СЛЗ станет первым", - отметил он.Серпуховский лифтостроительный завод, принадлежавший ранее обанкротившемуся застройщику "СУ-155", не работал в подмосковном Серпухове с 2016 года и смог возобновить производство после продажи актива группе "Садовое кольцо".

https://ria.ru/20230418/poliklinika-1866156774.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье)