https://ria.ru/20230419/sdelka-1866229687.html

МИД заявил о сложностях с инспекциями судов в рамках зерновой сделки

МИД заявил о сложностях с инспекциями судов в рамках зерновой сделки - РИА Новости, 19.04.2023

МИД заявил о сложностях с инспекциями судов в рамках зерновой сделки

В настоящее время в Совместном координационном центре в Стамбуле действительно возникают сложности с проведением инспекций судов в рамках зерновой сделки, но... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:40

2023-04-19T07:40

2023-04-19T08:45

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мария захарова

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В настоящее время в Совместном координационном центре в Стамбуле действительно возникают сложности с проведением инспекций судов в рамках зерновой сделки, но они обусловлены исключительно действиями представителей Украины и ООН, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, в Киеве, "окончательно отбросив не только какие-либо гуманитарные соображения, но даже элементарные приличия, стремятся вовсю эксплуатировать "черноморскую инициативу", не гнушаясь ни откровенными злоупотреблениями правилами процедуры, ни требованиями взяток с судовладельцев", ради получения максимальной коммерческой прибыли.Она отметила, что в результате подобных действий доля получателей украинского продовольствия в нуждающихся странах сократилась до минимального уровня - из 28,3 миллиона тонн вывезенных зерновых всего 742 тысячи (2,6%)."Владельцы "входящих" судов, отказавшиеся дать взятку, вынуждены простаивать в ожидании регистрации не один месяц. "Выходящим" же сухогрузам, с которых украинцы уже получили деньги и утратили к ним интерес, приходится также дожидаться проведения досмотра. Такая ситуация сложилась потому, что в соответствии с имеющимися практиками (подчеркиваем – не правилами процедуры) процесс получения заявок на регистрацию в "черноморской инициативе" находится в руках у украинцев, а формированием инспекционных планов (на вход и выход судов) занимаются ооновцы", - пояснила Захарова."В этих условиях единственным способом хоть как-то восстановить порядок, справедливую и прозрачную основу для участия в инициативе стала регистрация судов, которую российские эксперты осуществляют строго в рамках утвержденных правил процедуры и имеющихся у них соответствующих полномочий", - добавила официальный представитель МИД.При этом она подчеркнула, что предложение России внести в регистрационные списки суда, которые затем направятся в нуждающиеся страны, в частности, в Африку, а также те, которые находятся в очереди не один месяц, "было встречено в штыки" украинскими представителями."В Киеве оказались не готовы ставить под угрозу свои коммерческие коррупционные схемы. В результате украинцы сначала заблокировали процесс регистрации, не соглашаясь с нашими предложениями, а затем остановили все инспекции, включая выходящих судов (27 кораблей с 1,2 млн тонн груза на борту). Расчет прост – запустить при помощи западников и ООН пропагандистскую машину и вновь "разыграть продовольственную карту", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20230418/sdelka-1866199125.html

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россия, мария захарова, оон, стамбул, киев