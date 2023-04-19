https://ria.ru/20230419/reper-1866254145.html

В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib

В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib - РИА Новости, 19.04.2023

В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib

В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает "Москва 24". Шоу было запланировано на 25 апреля на... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:10

2023-04-19T11:10

2023-04-19T11:10

шоубиз

санкт-петербург

виталий милонов

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает "Москва 24". Шоу было запланировано на 25 апреля на площадке КСК "М-1 Арена".Выступление рэпера отменилось на фоне негативной реакции россиян и депутатов. Ранее рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить шоу Jah Khalib. Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Сам Jah Khalib не прокомментировал ситуацию. Судьба его концерта в подмосковном Crocus City Hall, запланированного на 23 апреля, пока остается под вопросом.По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. Но продолжил концертную деятельностью в России.

https://ria.ru/20230417/varum-1865837573.html

санкт-петербург

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

санкт-петербург, виталий милонов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, украина, россия, знаменитости, музыка