https://ria.ru/20230419/reper-1866254145.html
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib - РИА Новости, 19.04.2023
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает "Москва 24". Шоу было запланировано на 25 апреля на... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:10
2023-04-19T11:10
2023-04-19T11:10
шоубиз
санкт-петербург
виталий милонов
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
украина
россия
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865948853_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_981cbac1bb1dd2ecca9e964e9cb1648c.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает "Москва 24". Шоу было запланировано на 25 апреля на площадке КСК "М-1 Арена".Выступление рэпера отменилось на фоне негативной реакции россиян и депутатов. Ранее рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить шоу Jah Khalib. Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Сам Jah Khalib не прокомментировал ситуацию. Судьба его концерта в подмосковном Crocus City Hall, запланированного на 23 апреля, пока остается под вопросом.По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. Но продолжил концертную деятельностью в России.
https://ria.ru/20230417/varum-1865837573.html
санкт-петербург
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865948853_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_ef50aeedf381a23f349b7170226830c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, виталий милонов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, украина, россия, знаменитости, музыка
Шоубиз, Санкт-Петербург, Виталий Милонов, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ, Украина, Россия, Знаменитости, Музыка
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib