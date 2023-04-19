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В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib - РИА Новости, 19.04.2023
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Шоубиз
 
11:10 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/reper-1866254145.html
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib - РИА Новости, 19.04.2023
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает "Москва 24". Шоу было запланировано на 25 апреля на... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:10
2023-04-19T11:10
шоубиз
санкт-петербург
виталий милонов
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
госдума рф
украина
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает "Москва 24". Шоу было запланировано на 25 апреля на площадке КСК "М-1 Арена".Выступление рэпера отменилось на фоне негативной реакции россиян и депутатов. Ранее рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить шоу Jah Khalib. Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов. Сам Jah Khalib не прокомментировал ситуацию. Судьба его концерта в подмосковном Crocus City Hall, запланированного на 23 апреля, пока остается под вопросом.По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. Но продолжил концертную деятельностью в России.
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санкт-петербург, виталий милонов, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), госдума рф, украина, россия, знаменитости, музыка
Шоубиз, Санкт-Петербург, Виталий Милонов, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Госдума РФ, Украина, Россия, Знаменитости, Музыка
В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину Jah Khalib

В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКонцерт "Танцы! Елка! Муз-ТВ"
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов), сообщает "Москва 24". Шоу было запланировано на 25 апреля на площадке КСК "М-1 Арена".
«
"Концерт в Санкт-Петербурге отменили. Россияне не оценили публикацию рэпера в соцсетях, где он выразил симпатию Украине", – говорится в источнике.
Выступление рэпера отменилось на фоне негативной реакции россиян и депутатов.
Ранее рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев попросил Минкульт отменить шоу Jah Khalib. Эту инициативу поддержал и депутат Госдумы Виталий Милонов.
Сам Jah Khalib не прокомментировал ситуацию.
Судьба его концерта в подмосковном Crocus City Hall, запланированного на 23 апреля, пока остается под вопросом.
По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. Но продолжил концертную деятельностью в России.
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ШоубизСанкт-ПетербургВиталий МилоновМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Госдума РФУкраинаРоссияЗнаменитостиМузыка
 
 
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