https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866364096.html

С шахты "Распадская" на поверхность вышли 217 горняков

С шахты "Распадская" на поверхность вышли 217 горняков - РИА Новости, 19.04.2023

С шахты "Распадская" на поверхность вышли 217 горняков

С шахты "Распадская", где произошло возгорание, 217 горняков вышли на поверхность, 58 продолжают выходить, сообщили РИА Новости в экстренных службах Кемеровской РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:30

2023-04-19T15:30

2023-04-19T15:30

происшествия

кемеровская область

шахта "распадская"

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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. С шахты "Распадская", где произошло возгорание, 217 горняков вышли на поверхность, 58 продолжают выходить, сообщили РИА Новости в экстренных службах Кемеровской области. На момент возгорания в шахте находились 275 человек. "На 19.00 (15.00 мск) вышло в ламповую 217 человек. Еще 58 продолжают выходить, в ламповой не отметились пока", – cказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате возгорания шахта приостановила свою работу.

https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866359070.html

кемеровская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемеровская область, шахта "распадская"