https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866364096.html
С шахты "Распадская" на поверхность вышли 217 горняков
С шахты "Распадская" на поверхность вышли 217 горняков - РИА Новости, 19.04.2023
С шахты "Распадская" на поверхность вышли 217 горняков
С шахты "Распадская", где произошло возгорание, 217 горняков вышли на поверхность, 58 продолжают выходить, сообщили РИА Новости в экстренных службах Кемеровской РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:30
2023-04-19T15:30
2023-04-19T15:30
происшествия
кемеровская область
шахта "распадская"
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КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. С шахты "Распадская", где произошло возгорание, 217 горняков вышли на поверхность, 58 продолжают выходить, сообщили РИА Новости в экстренных службах Кемеровской области. На момент возгорания в шахте находились 275 человек. "На 19.00 (15.00 мск) вышло в ламповую 217 человек. Еще 58 продолжают выходить, в ламповой не отметились пока", – cказал собеседник агентства. Он добавил, что в результате возгорания шахта приостановила свою работу.
https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866359070.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, шахта "распадская"
Происшествия, Кемеровская область, Шахта "Распадская"
С шахты "Распадская" на поверхность вышли 217 горняков
С шахты "Распадская" после возгорания на поверхность вышли 217 горняков, 58 еще выходят
КЕМЕРОВО, 19 апр – РИА Новости. С шахты "Распадская", где произошло возгорание, 217 горняков вышли на поверхность, 58 продолжают выходить, сообщили РИА Новости в экстренных службах Кемеровской области.
На момент возгорания в шахте находились 275 человек.
"На 19.00 (15.00 мск) вышло в ламповую 217 человек. Еще 58 продолжают выходить, в ламповой не отметились пока", – cказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате возгорания шахта приостановила свою работу.