https://ria.ru/20230419/produktsiya-1866288103.html
На границе с Польшей образовался затор из 300 машин с украинской продукцией
На границе с Польшей образовался затор из 300 машин с украинской продукцией - РИА Новости, 19.04.2023
На границе с Польшей образовался затор из 300 машин с украинской продукцией
Украинские грузовики с сельхозпродукцией опять стоят в заторах на границе с Польшей, крупная очередь из 300 автомобилей образовалась в пункте пропуска... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:24
2023-04-19T12:24
2023-04-19T12:24
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львовская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинские грузовики с сельхозпродукцией опять стоят в заторах на границе с Польшей, крупная очередь из 300 автомобилей образовалась в пункте пропуска "Рава-Руська", сообщает телеканал ТСН.ua. "Во Львовской области огромная пробка из грузовиков перед пунктом пропуска "Рава-Русская": стоят около трех сотен автомобилей. Большинство везут сельскохозяйственную продукцию в Польшу или транзитом в страны ЕС. Водители больше недели не могут пересечь границу", - сообщает телеканал в Telegram-канале. По словам одного из украинских водителей, очередь образовалась из-за того, что польские пограничники получили указание не пропускать водителей с "товаром продовольственного характера". Речь о продукции, которая проходит контроль на ветеринарном пункте. Он отметил, что были предприняты безуспешно попытки блокировки дороги, "никто не обращает внимание на это", сказал он телеканалу. Как сообщал ранее первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко, Киев и Варшава достигли договоренности о разблокировании экспорта украинской сельхозпродукции через Польшу. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
https://ria.ru/20230418/zerno-1866128678.html
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в мире, польша, украина, авто, львовская область, евросоюз
В мире, Польша, Украина, Авто, Львовская область, Евросоюз
На границе с Польшей образовался затор из 300 машин с украинской продукцией
На границе с Польшей образовался затор из 300 автомобилей с украинской продукцией