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В Челябинской области потушили пожар на руднике "Узельгинский"

В Челябинской области потушили пожар на руднике "Узельгинский" - РИА Новости, 19.04.2023

В Челябинской области потушили пожар на руднике "Узельгинский"

Возгорание, произошедшее днем на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, потушено, на производственный процесс инцидент не... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:08

2023-04-19T17:08

2023-04-19T17:08

происшествия

челябинская область

верхнеуральский район

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Возгорание, произошедшее днем на руднике "Узельгинский" в Верхнеуральском районе Челябинской области, потушено, на производственный процесс инцидент не повлияет, сообщает ГУМЧС по региону. Вспыхнул фронтальный погрузчик в шахте на отметке -520 метров на территории "Узельгинского ГОК", в 4 километрах от поселка Межозерный. В шахте находилось 347 человек, самостоятельно на поверхность эвакуировались все кроме одного. Оставшегося рабочего нашли в стволе, где произошло возгорание погрузчика, и тоже подняли на поверхность. "Пожар на шахте Узельгинского ГОК ликвидирован на площади 60 квадратных метров (полностью уничтожена погрузочно-доставочная машина). На производственный процесс данное происшествие не повлияет, 20 апреля шахта будет функционировать в штатном режиме", - говорится в релизе. Рудник "Узельгинский" является крупным цехом "Учалинский ГОК". Компания сообщала, что пострадавших в результате инцидента нет.

https://ria.ru/20230419/bespilotnik-1866346032.html

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происшествия, челябинская область, верхнеуральский район, россия