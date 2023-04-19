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В Вологодской области загорелся цех деревообработки - РИА Новости, 19.04.2023
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14:21 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/pozhar-1866336265.html
В Вологодской области загорелся цех деревообработки
В Вологодской области загорелся цех деревообработки - РИА Новости, 19.04.2023
В Вологодской области загорелся цех деревообработки
Пожар в ангаре с продукцией лесопереработки произошел в поселке Дорожный под Вологдой, огонь локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:21
2023-04-19T14:21
происшествия
вологодская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Пожар в ангаре с продукцией лесопереработки произошел в поселке Дорожный под Вологдой, огонь локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщило управление МЧС по Вологодской области. "Сегодня в 12.18 поступило сообщение о пожаре в посёлке Дорожный, что под Вологдой. Загорелся цех деревообработки. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение ангара с готовой продукцией… В настоящее время огонь локализован", - говорится в сообщении. Площадь пожара, предварительно, составляет 2 тысячи квадратных метров. Его тушат 25 специалистов и 9 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет, земли лесного фонда огнем не затронуты.
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происшествия, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологодская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологодской области загорелся цех деревообработки

В Вологодской области загорелся цех деревообработки на двух тысячах квадратных метров

© РИА Новости / Илья Горбунов | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Горбунов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Пожар в ангаре с продукцией лесопереработки произошел в поселке Дорожный под Вологдой, огонь локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщило управление МЧС по Вологодской области.
"Сегодня в 12.18 поступило сообщение о пожаре в посёлке Дорожный, что под Вологдой. Загорелся цех деревообработки. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение ангара с готовой продукцией… В настоящее время огонь локализован", - говорится в сообщении.
Площадь пожара, предварительно, составляет 2 тысячи квадратных метров. Его тушат 25 специалистов и 9 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет, земли лесного фонда огнем не затронуты.
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ПроисшествияВологодская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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