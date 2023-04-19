https://ria.ru/20230419/pozhar-1866336265.html

В Вологодской области загорелся цех деревообработки

В Вологодской области загорелся цех деревообработки - РИА Новости, 19.04.2023

В Вологодской области загорелся цех деревообработки

Пожар в ангаре с продукцией лесопереработки произошел в поселке Дорожный под Вологдой, огонь локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщило... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:21

2023-04-19T14:21

2023-04-19T14:21

происшествия

вологодская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Пожар в ангаре с продукцией лесопереработки произошел в поселке Дорожный под Вологдой, огонь локализован на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщило управление МЧС по Вологодской области. "Сегодня в 12.18 поступило сообщение о пожаре в посёлке Дорожный, что под Вологдой. Загорелся цех деревообработки. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение ангара с готовой продукцией… В настоящее время огонь локализован", - говорится в сообщении. Площадь пожара, предварительно, составляет 2 тысячи квадратных метров. Его тушат 25 специалистов и 9 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет, земли лесного фонда огнем не затронуты.

https://ria.ru/20230419/pozhar-1866328646.html

вологодская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, вологодская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)