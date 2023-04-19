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Украинская армия потеряла до 380 военных на Донецком направлении

Украинская армия потеряла до 380 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 19.04.2023

Украинская армия потеряла до 380 военных на Донецком направлении

Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 380 военнослужащих, 19 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в среду в... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:44

2023-04-19T16:44

2023-04-19T16:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

артемовск

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 380 военнослужащих, 19 единиц техники и склад с боеприпасами, сообщили в среду в Минобороны России."Потери противника за сутки составили до 380-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Ступочек и Красного в ДНР, а также в северо-западной и центральной частях Артемовска пресечены попытки украинских сил контратаковать "штурмовиков". Также, в районе Красногоровки в ДНР уничтожен склад боеприпасов украинской 68-й механизированной бригады.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

донецкая народная республика

артемовск

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украина, россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, артемовск