https://ria.ru/20230419/pereprava-1866390194.html
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец - РИА Новости, 19.04.2023
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец
В районе населенного пункта Северск Малый в ДНР уничтожена наведенная украинскими войсками понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:38
2023-04-19T16:38
2023-04-19T16:47
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
северск
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_991:452:3333:1770_1920x0_80_0_0_cbf17c7fe4e8421867783748a4965188.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе населенного пункта Северск Малый в ДНР уничтожена наведенная украинскими войсками понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах."В районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
северск
донецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866081065_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_0a8f30fff5891ec67b31fd51900fe372.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, северск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая область, днр, ситуация в днр и лнр
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая область, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец
Минобороны: в ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через реку Северский Донец