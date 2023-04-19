https://ria.ru/20230419/pereprava-1866390194.html

В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец

В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец - РИА Новости, 19.04.2023

В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец

В районе населенного пункта Северск Малый в ДНР уничтожена наведенная украинскими войсками понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:38

2023-04-19T16:38

2023-04-19T16:47

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

северск

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе населенного пункта Северск Малый в ДНР уничтожена наведенная украинскими войсками понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах."В районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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