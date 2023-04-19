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В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец - РИА Новости, 19.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:38 19.04.2023 (обновлено: 16:47 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/pereprava-1866390194.html
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец - РИА Новости, 19.04.2023
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец
В районе населенного пункта Северск Малый в ДНР уничтожена наведенная украинскими войсками понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:38
2023-04-19T16:47
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
северск
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе населенного пункта Северск Малый в ДНР уничтожена наведенная украинскими войсками понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны РФ.По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах."В районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
северск
донецкая область
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, в мире, северск, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая область, днр, ситуация в днр и лнр
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая область, ДНР, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через Северский Донец

Минобороны: в ДНР уничтожили наведенную ВСУ понтонную переправу через реку Северский Донец

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В районе населенного пункта Северск Малый в ДНР уничтожена наведенная украинскими войсками понтонная переправа через реку Северский Донец, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил РФ в течение суток нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям украинских войск на огневых позициях, живой силе и технике в 133-х районах.
"В районе населенного пункта Северск Малый Донецкой народной республики уничтожена наведенная ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец. В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреСеверскВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая областьДНРСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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