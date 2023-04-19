В Париже "Человек-паук" взобрался на небоскреб в поддержку протестующих
Скалолаз Робер взобрался на здание в Париже, поддержав протесты против пенсионной реформы
© AFP 2023 / Thomas SamsonАлен Робер по прозвищу "Человек-паук" забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа
Ален Робер по прозвищу "Человек-паук" забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Французский скалолаз Ален Робер, прозванный "человек-пауком" за то, что без страховки и снаряжения залезает на высотные дома в разных странах мира, забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы, трансляцию события вело агентство Рейтер.
Как сообщило СМИ, Робер назвал это восхождение "Народ", посвятив его протестующим из-за повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
"Я здесь, чтобы выразить поддержку тем, кто противостоит пенсионной реформе", - сказал он.
Отмечается, что 60-летний Робер взобрался на 150-метровое здание в районе Дефанс. В сентябре он также забрался на небоскреб в Дефанс в честь своего юбилея.
Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа".
В 2020 году Робер уже забирался на небоскреб в деловом квартале Дефанс в ближнем пригороде Парижа в знак поддержки выступавших против пенсионной реформы, дебаты вокруг которой ведутся с момента избрания президента Франции Эммануэля Макрона на первый срок в 2017 году.
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.