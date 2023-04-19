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В Париже "Человек-паук" взобрался на небоскреб в поддержку протестующих - РИА Новости, 19.04.2023
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15:43 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/pauk-1866369259.html
В Париже "Человек-паук" взобрался на небоскреб в поддержку протестующих
В Париже "Человек-паук" взобрался на небоскреб в поддержку протестующих - РИА Новости, 19.04.2023
В Париже "Человек-паук" взобрался на небоскреб в поддержку протестующих
Французский скалолаз Ален Робер, прозванный "человек-пауком" за то, что без страховки и снаряжения залезает на высотные дома в разных странах мира, забрался на... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:43
2023-04-19T15:43
в мире
франция
париж
ален робер ("человек-паук")
эммануэль макрон
элизабет борн
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Французский скалолаз Ален Робер, прозванный "человек-пауком" за то, что без страховки и снаряжения залезает на высотные дома в разных странах мира, забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы, трансляцию события вело агентство Рейтер. Как сообщило СМИ, Робер назвал это восхождение "Народ", посвятив его протестующим из-за повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет. "Я здесь, чтобы выразить поддержку тем, кто противостоит пенсионной реформе", - сказал он. Отмечается, что 60-летний Робер взобрался на 150-метровое здание в районе Дефанс. В сентябре он также забрался на небоскреб в Дефанс в честь своего юбилея. Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа". В 2020 году Робер уже забирался на небоскреб в деловом квартале Дефанс в ближнем пригороде Парижа в знак поддержки выступавших против пенсионной реформы, дебаты вокруг которой ведутся с момента избрания президента Франции Эммануэля Макрона на первый срок в 2017 году. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
https://ria.ru/20230318/frantsiya-1858601453.html
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в мире, франция, париж, ален робер ("человек-паук"), эммануэль макрон, элизабет борн
В мире, Франция, Париж, Ален Робер ("Человек-паук"), Эммануэль Макрон, Элизабет Борн
В Париже "Человек-паук" взобрался на небоскреб в поддержку протестующих

Скалолаз Робер взобрался на здание в Париже, поддержав протесты против пенсионной реформы

© AFP 2023 / Thomas SamsonАлен Робер по прозвищу "Человек-паук" забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа
Ален Робер по прозвищу Человек-паук забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AFP 2023 / Thomas Samson
Ален Робер по прозвищу "Человек-паук" забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Французский скалолаз Ален Робер, прозванный "человек-пауком" за то, что без страховки и снаряжения залезает на высотные дома в разных странах мира, забрался на небоскрёб в деловом квартале Парижа в знак солидарности с протестующими против пенсионной реформы, трансляцию события вело агентство Рейтер.
Как сообщило СМИ, Робер назвал это восхождение "Народ", посвятив его протестующим из-за повышения пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
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"Я здесь, чтобы выразить поддержку тем, кто противостоит пенсионной реформе", - сказал он.
Отмечается, что 60-летний Робер взобрался на 150-метровое здание в районе Дефанс. В сентябре он также забрался на небоскреб в Дефанс в честь своего юбилея.
Восхождениями на высотные постройки по всему миру Робер занимается с 1994 года. За это время он совершил около 130 подъемов на различные объекты, среди которых самое высокое здание в мире - дубайская башня "Бурдж-Халифа".
В 2020 году Робер уже забирался на небоскреб в деловом квартале Дефанс в ближнем пригороде Парижа в знак поддержки выступавших против пенсионной реформы, дебаты вокруг которой ведутся с момента избрания президента Франции Эммануэля Макрона на первый срок в 2017 году.
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.
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В Хабаровске опровергли слухи о кондукторе — "человеке-пауке"
19 января, 10:33
 
В миреФранцияПарижАлен Робер ("Человек-паук")Эммануэль МакронЭлизабет Борн
 
 
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