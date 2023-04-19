https://ria.ru/20230419/obstrel-1866252780.html

В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина

В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина - РИА Новости, 19.04.2023

В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина

Жертвой украинского артиллерийского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены, сообщил в эфире "России 24" глава администрации... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:19

2023-04-19T10:19

2023-04-19T10:19

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Жертвой украинского артиллерийского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены, сообщил в эфире "России 24" глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев. Обстрел жилых кварталов и центра Новой Каховки утром в среду ведется из 120-миллиметровых минометов, есть пострадавшие, сообщал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Город повергается жесточайшим обстрелам уже вторые сутки. Сегодня в 5.30 утра начался обстрел, который продолжался около полутора часов… К огромному сожалению погибла женщина 55 года рождения, две женщины очень тяжело ранены, не считая легко раненых", - сказал Леонтьев. Обстрел велся 120-мм минометами и артиллерией натовского образца калибра 155-миллиметров, сказал он. Разрушены 8 домов, все они гражданские, повреждены также газопроводы, энергетика, помещения скорой помощи и спасателей, добавил он. По его словам, обстрелы проходят ежедневно, но сегодняшний был особенно интенсивный. Он назвал произошедшее варварством и преступлением.

https://ria.ru/20230419/saldo-1866231214.html

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Екатерина Зайцева

новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, происшествия