Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/obstrel-1866252780.html
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина - РИА Новости, 19.04.2023
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина
Жертвой украинского артиллерийского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены, сообщил в эфире "России 24" глава администрации... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:19
2023-04-19T10:19
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866238730_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_06903b616062f3918117b08abfd2191b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Жертвой украинского артиллерийского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены, сообщил в эфире "России 24" глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев. Обстрел жилых кварталов и центра Новой Каховки утром в среду ведется из 120-миллиметровых минометов, есть пострадавшие, сообщал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Город повергается жесточайшим обстрелам уже вторые сутки. Сегодня в 5.30 утра начался обстрел, который продолжался около полутора часов… К огромному сожалению погибла женщина 55 года рождения, две женщины очень тяжело ранены, не считая легко раненых", - сказал Леонтьев. Обстрел велся 120-мм минометами и артиллерией натовского образца калибра 155-миллиметров, сказал он. Разрушены 8 домов, все они гражданские, повреждены также газопроводы, энергетика, помещения скорой помощи и спасателей, добавил он. По его словам, обстрелы проходят ежедневно, но сегодняшний был особенно интенсивный. Он назвал произошедшее варварством и преступлением.
https://ria.ru/20230419/saldo-1866231214.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866238730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9c9d2319bc0e981069b5e2b6a0ba6146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, херсонская область , владимир леонтьев (новая каховка), владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Сальдо, Происшествия
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина

Жертвой украинского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены

© Фото : пресс-служба администрации Новокаховского городского округаПоследствия обстрела в Новой Каховке. 19 апреля 2023
Последствия обстрела в Новой Каховке. 19 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : пресс-служба администрации Новокаховского городского округа
Последствия обстрела в Новой Каховке. 19 апреля 2023
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Жертвой украинского артиллерийского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены, сообщил в эфире "России 24" глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
Обстрел жилых кварталов и центра Новой Каховки утром в среду ведется из 120-миллиметровых минометов, есть пострадавшие, сообщал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Город повергается жесточайшим обстрелам уже вторые сутки. Сегодня в 5.30 утра начался обстрел, который продолжался около полутора часов… К огромному сожалению погибла женщина 55 года рождения, две женщины очень тяжело ранены, не считая легко раненых", - сказал Леонтьев.
Обстрел велся 120-мм минометами и артиллерией натовского образца калибра 155-миллиметров, сказал он. Разрушены 8 домов, все они гражданские, повреждены также газопроводы, энергетика, помещения скорой помощи и спасателей, добавил он. По его словам, обстрелы проходят ежедневно, но сегодняшний был особенно интенсивный. Он назвал произошедшее варварством и преступлением.
Последствия обстрела в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Обстрел Новой Каховки ведется из 120-миллиметровых минометов, заявил Сальдо
Вчера, 08:02
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаХерсонская областьВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир СальдоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала