https://ria.ru/20230419/obstrel-1866252780.html
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина - РИА Новости, 19.04.2023
В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина
Жертвой украинского артиллерийского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены, сообщил в эфире "России 24" глава администрации... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:19
2023-04-19T10:19
2023-04-19T10:19
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Жертвой украинского артиллерийского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены, сообщил в эфире "России 24" глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев. Обстрел жилых кварталов и центра Новой Каховки утром в среду ведется из 120-миллиметровых минометов, есть пострадавшие, сообщал в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. "Город повергается жесточайшим обстрелам уже вторые сутки. Сегодня в 5.30 утра начался обстрел, который продолжался около полутора часов… К огромному сожалению погибла женщина 55 года рождения, две женщины очень тяжело ранены, не считая легко раненых", - сказал Леонтьев. Обстрел велся 120-мм минометами и артиллерией натовского образца калибра 155-миллиметров, сказал он. Разрушены 8 домов, все они гражданские, повреждены также газопроводы, энергетика, помещения скорой помощи и спасателей, добавил он. По его словам, обстрелы проходят ежедневно, но сегодняшний был особенно интенсивный. Он назвал произошедшее варварством и преступлением.
https://ria.ru/20230419/saldo-1866231214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Новой Каховке из-за украинского обстрела погибла женщина
Жертвой украинского обстрела Новой Каховки стала пожилая женщина, еще две тяжело ранены