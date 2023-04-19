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Украинские войска выпустили 4 снаряда "натовского" калибра по Донецку - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/obstrel-1866226572.html
Украинские войска выпустили 4 снаряда "натовского" калибра по Донецку
Украинские войска выпустили 4 снаряда "натовского" калибра по Донецку - РИА Новости, 19.04.2023
Украинские войска выпустили 4 снаряда "натовского" калибра по Донецку
Украинские войска в 06.20 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T07:04
2023-04-19T07:04
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.20 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230418/donetsk-1865987984.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили 4 снаряда "натовского" калибра по Донецку

Прадставительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда НАТО по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.20 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:20 - населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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