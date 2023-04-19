https://ria.ru/20230419/obstrel-1866226572.html

Украинские войска выпустили 4 снаряда "натовского" калибра по Донецку

Украинские войска выпустили 4 снаряда "натовского" калибра по Донецку - РИА Новости, 19.04.2023

Украинские войска выпустили 4 снаряда "натовского" калибра по Донецку

Украинские войска в 06.20 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:04

2023-04-19T07:04

2023-04-19T07:04

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Украинские войска в 06.20 выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230418/donetsk-1865987984.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато