https://ria.ru/20230419/novosibirsk-1866230644.html

Строители моста через Обь в Новосибирске готовятся к монтажу вант

Строители моста через Обь в Новосибирске готовятся к монтажу вант - РИА Новости, 19.04.2023

Строители моста через Обь в Новосибирске готовятся к монтажу вант

Строители четвертого моста через Обь в Новосибирске готовятся к монтажу вантовой системы – 70 тросов общей длиной почти 9 километров, сообщает правительство... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T07:54

2023-04-19T07:54

2023-04-19T07:54

обь

новосибирск

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Строители четвертого моста через Обь в Новосибирске готовятся к монтажу вантовой системы – 70 тросов общей длиной почти 9 километров, сообщает правительство Новосибирской области. В среду министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, а также представители концессионера провели выездное совещание на строительной площадке мостового перехода через реку Обь. Они обсудили ход производственных работ по строительству моста и предстоящие работы по монтажу вантовой системы. "Вантовая система будет состоять из 70 тросов общей длиной почти 9 километров. Они выполнены из параллельных высокопрочных монопрядей, каждая из которых состоит из 30 проволок. Самый длинный вант – 235 метров, а самый короткий – 63 метра. Система будет удерживать три пролета моста общей длиной 380 метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн. Крепить металлические тросы будут к пилону высотой 114 метров", – сообщил Костылевский. По данным группы "ВИС", сейчас обустраиваются эксплуатационные устройства в теле опор пилона, смонтировано 99 из 142 площадок обстройки пилона с внешних сторон. Работы по натягиванию вант начнутся в мае и продлятся до августа. В сентябре их будут дотягивать и регулировать до проектных значений. На строительной площадке трудятся более 1200 человек и 160 единиц техники. "К сегодняшнему дню в рамках мостовой концессии полностью осуществлена надвижка проезжей части и гидроизоляция 776-метрового руслового пролета моста, почти завершена укладка на нем первого слоя литого асфальта. Также полностью завершено сооружение 306-метрового сталежелезобетонного пролета на левобережной пойме реки, ведутся работы по нанесению оклеечной гидроизоляции", - рассказали власти. На правом берегу Новосибирска уже запущено движение по двум из трех съездов с моста и Зыряновскому путепроводу. На левом берегу работы сейчас ведутся сразу на семи объектах. Транспортная развязка в этой части города включает 25 съездов, четыре надземных пешеходных перехода, девять сталежелезобетонных пролетных строений. Это самое масштабное инженерное сооружение данного типа на территории России. Кроме того, идут работы по созданию тоннеля под железнодорожной линией Транссибирской магистрали.

https://ria.ru/20230315/aviaperevozki-1858103100.html

https://ria.ru/20230327/novosibirsk-1860927537.html

обь

новосибирск

новосибирская область

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обь, новосибирск, новосибирская область, общество