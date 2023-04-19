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Минюст признал латвийский "Свободный университет" нежелательным - РИА Новости, 19.04.2023
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19:13 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/nezhelatelnye-1866448685.html
Минюст признал латвийский "Свободный университет" нежелательным
Минюст признал латвийский "Свободный университет" нежелательным - РИА Новости, 19.04.2023
Минюст признал латвийский "Свободный университет" нежелательным
Минюст России внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:13
2023-04-19T19:13
россия
латвия
генеральная прокуратура рф
происшествия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минюст России внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный университет"), сообщается на сайте министерства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Briva Universitate ("Свободный университет"), Латвийская Республика", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры РФ, университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России. Профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя.
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россия, латвия, генеральная прокуратура рф, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Латвия, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст признал латвийский "Свободный университет" нежелательным

Минюст внес латвийский "Свободный университет" в перечень нежелательных организаций

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минюст России внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный университет"), сообщается на сайте министерства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Briva Universitate ("Свободный университет"), Латвийская Республика", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры РФ, университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России. Профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Минюст включил Семена Слепакова* и издание "Полигон"** в реестр иноагентов
14 апреля, 21:08
 
РоссияЛатвияГенеральная прокуратура РФПроисшествияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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