https://ria.ru/20230419/nezhelatelnye-1866448685.html

Минюст признал латвийский "Свободный университет" нежелательным

Минюст признал латвийский "Свободный университет" нежелательным - РИА Новости, 19.04.2023

Минюст признал латвийский "Свободный университет" нежелательным

Минюст России внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:13

2023-04-19T19:13

2023-04-19T19:13

россия

латвия

генеральная прокуратура рф

происшествия

министерство юстиции рф (минюст россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минюст России внес в перечень иностранных НПО, деятельность которых признана нежелательной в РФ, зарегистрированную в Латвии Briva Universitate ("Свободный университет"), сообщается на сайте министерства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Briva Universitate ("Свободный университет"), Латвийская Республика", - говорится в сообщении. По информации Генпрокуратуры РФ, университет, располагающийся на территории Латвии, основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России. Профессорско-преподавательский состав популяризирует деятельность организаций, признанных в России экстремистскими. Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя.

https://ria.ru/20230414/inoagenty-1865467691.html

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, латвия, генеральная прокуратура рф, происшествия, министерство юстиции рф (минюст россии)