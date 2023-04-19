https://ria.ru/20230419/napryazhennost-1866303842.html

Кремль приветствует шаги по разрядке напряженности между Баку и Ереваном

Кремль приветствует шаги по разрядке напряженности между Баку и Ереваном - РИА Новости, 19.04.2023

Кремль приветствует шаги по разрядке напряженности между Баку и Ереваном

Договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху считают в Кремле единственными реальными и безальтернативными, надо их реализовывать, заявил журналистам... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:15

2023-04-19T13:15

2023-04-19T13:15

в мире

ситуация на армяно-азербайджанской границе

ильхам алиев

никол пашинян

азербайджан

армения

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Договоренности Москвы, Баку и Еревана по Карабаху считают в Кремле единственными реальными и безальтернативными, надо их реализовывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы готовы приветствовать любые шаги сторон, которые способны привести к разрядке напряженности и которые будут способствовать дальнейшему продвижению по пути выполнения трехсторонних российско-азербайджано-армянских договоренностей", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, будет ли Москва как-то участвовать в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном."Эти трехсторонние договоренности являют собой единственную сейчас реальную, реалистичную базу урегулирования, поэтому считаем продвижение по пути имплементации всех положений безальтернативным и необходимым для всех", - заявил он.Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу АзТВ заявил, что проживающие в Карабахе армяне должны либо принять гражданство Азербайджана, либо искать себе другое место жительства. Он вновь подтвердил, что Баку не собирается "обсуждать свои внутренние дела ни с одной страной".Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил, что мир в регионе возможен, если Армения будет признана в рамках Армянской ССР, при этом Ереван признает территориальную целостность Азербайджана.

https://ria.ru/20230413/armeniya-1864940740.html

https://ria.ru/20230411/obvinenie-1864592224.html

азербайджан

армения

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в мире, ситуация на армяно-азербайджанской границе, ильхам алиев, никол пашинян, азербайджан, армения, дмитрий песков