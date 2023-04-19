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Ефимов: в Москве введут три образовательных объекта по программе МПТ
Ефимов: в Москве введут три образовательных объекта по программе МПТ - РИА Новости, 19.04.2023
Ефимов: в Москве введут три образовательных объекта по программе МПТ
Строители получили разрешение столичных властей на ввод в эксплуатацию трех образовательных учреждений, возведенных в рамках программы создания мест приложения... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:10
2023-04-19T13:10
2023-04-19T13:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Строители получили разрешение столичных властей на ввод в эксплуатацию трех образовательных учреждений, возведенных в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За время работы программы, с 2020 года, город заключил 35 соглашений, по которым инвесторы создадут 80 объектов. В этом году девелоперы завершили строительство трех объектов образования общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Здесь смогут трудоустроиться более 230 человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, два проекта реализованы на территории ТиНАО: в поселениях Сосенском и Рязановском введены в эксплуатацию детские сады на 200-250 воспитанников каждый. В свою очередь, на севере столицы, на улице Берзарина, построена школа на 800 учеников.Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
https://ria.ru/20230419/oborot-1866251329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Строители получили разрешение столичных властей на ввод в эксплуатацию трех образовательных учреждений, возведенных в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"За время работы программы, с 2020 года, город заключил 35 соглашений, по которым инвесторы создадут 80 объектов. В этом году девелоперы завершили строительство трех объектов образования общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Здесь смогут трудоустроиться более 230 человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
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Так, два проекта реализованы на территории ТиНАО
: в поселениях Сосенском и Рязановском введены в эксплуатацию детские сады на 200-250 воспитанников каждый. В свою очередь, на севере столицы, на улице Берзарина, построена школа на 800 учеников.
Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.