Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве введут три образовательных объекта по программе МПТ - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/moskva-1866301993.html
Ефимов: в Москве введут три образовательных объекта по программе МПТ
Ефимов: в Москве введут три образовательных объекта по программе МПТ - РИА Новости, 19.04.2023
Ефимов: в Москве введут три образовательных объекта по программе МПТ
Строители получили разрешение столичных властей на ввод в эксплуатацию трех образовательных учреждений, возведенных в рамках программы создания мест приложения... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:10
2023-04-19T13:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06ce0dbf3c39f1be6571cceb1b17d1b6.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Строители получили разрешение столичных властей на ввод в эксплуатацию трех образовательных учреждений, возведенных в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За время работы программы, с 2020 года, город заключил 35 соглашений, по которым инвесторы создадут 80 объектов. В этом году девелоперы завершили строительство трех объектов образования общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Здесь смогут трудоустроиться более 230 человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Так, два проекта реализованы на территории ТиНАО: в поселениях Сосенском и Рязановском введены в эксплуатацию детские сады на 200-250 воспитанников каждый. В свою очередь, на севере столицы, на улице Берзарина, построена школа на 800 учеников.Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
https://ria.ru/20230419/oborot-1866251329.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823613888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_590c4e888f2ee697aa347d18dd3748f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в Москве введут три образовательных объекта по программе МПТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Строители получили разрешение столичных властей на ввод в эксплуатацию трех образовательных учреждений, возведенных в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"За время работы программы, с 2020 года, город заключил 35 соглашений, по которым инвесторы создадут 80 объектов. В этом году девелоперы завершили строительство трех объектов образования общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Здесь смогут трудоустроиться более 230 человек", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Ефимов: оборот столичных компаний пищевой отрасли вырос на 22,6 процента
Вчера, 10:10
Так, два проекта реализованы на территории ТиНАО: в поселениях Сосенском и Рязановском введены в эксплуатацию детские сады на 200-250 воспитанников каждый. В свою очередь, на севере столицы, на улице Берзарина, построена школа на 800 учеников.
Программа МПТ предлагает застройщикам многоквартирных домов льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка в обмен на создание мест приложения труда: офисных и торговых центров, школ, детских садов, предприятий, а также объектов культурного и спортивного назначения.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала