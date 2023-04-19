https://ria.ru/20230419/moshennichestvo-1866285875.html

В Омске двое мошенников, обманывавшие стариков, получили реальные сроки

В Омске двое мошенников, обманывавшие стариков, получили реальные сроки - РИА Новости, 19.04.2023

В Омске двое мошенников, обманывавшие стариков, получили реальные сроки

Суд в Омске приговорил двух парней, обманувших 17 пожилых людей на сумму более 5 миллионов рублей на истории о якобы попавшем в ДТП родственнике, к лишению... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T12:16

2023-04-19T12:16

2023-04-19T12:24

россия

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Суд в Омске приговорил двух парней, обманувших 17 пожилых людей на сумму более 5 миллионов рублей на истории о якобы попавшем в ДТП родственнике, к лишению свободы сроком от 3,5 лет, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Как выяснили следователи, в 2022 году 17-летний омич и его 20-летний друг рассказывали пожилым людям, что их родственник попал в ДТП и теперь им необходимо передать деньги, чтоб решить вопрос с пострадавшими и полицией. Суммы варьировались от 100 тысяч до 900 тысяч рублей. Доверчивые старики передавали мошенникам свои сбережения. "Действуя совместно и согласованно с другими лицами, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства у 17 граждан, причинив ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей. Приговором суда несовершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы, а второму – 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в местах лишения свободы", - добавили в пресс-службе. Молодые люди признаны виновными по статье о мошенничестве.

https://ria.ru/20230414/deepfake-1865266073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омская область, омск, происшествия