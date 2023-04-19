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В Омске двое мошенников, обманывавшие стариков, получили реальные сроки - РИА Новости, 19.04.2023
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12:16 19.04.2023 (обновлено: 12:24 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/moshennichestvo-1866285875.html
В Омске двое мошенников, обманывавшие стариков, получили реальные сроки
В Омске двое мошенников, обманывавшие стариков, получили реальные сроки - РИА Новости, 19.04.2023
В Омске двое мошенников, обманывавшие стариков, получили реальные сроки
Суд в Омске приговорил двух парней, обманувших 17 пожилых людей на сумму более 5 миллионов рублей на истории о якобы попавшем в ДТП родственнике, к лишению... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T12:16
2023-04-19T12:24
россия
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Суд в Омске приговорил двух парней, обманувших 17 пожилых людей на сумму более 5 миллионов рублей на истории о якобы попавшем в ДТП родственнике, к лишению свободы сроком от 3,5 лет, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Омской области. Как выяснили следователи, в 2022 году 17-летний омич и его 20-летний друг рассказывали пожилым людям, что их родственник попал в ДТП и теперь им необходимо передать деньги, чтоб решить вопрос с пострадавшими и полицией. Суммы варьировались от 100 тысяч до 900 тысяч рублей. Доверчивые старики передавали мошенникам свои сбережения. "Действуя совместно и согласованно с другими лицами, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства у 17 граждан, причинив ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей. Приговором суда несовершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы, а второму – 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в местах лишения свободы", - добавили в пресс-службе. Молодые люди признаны виновными по статье о мошенничестве.
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россия, омская область, омск, происшествия
Россия, Омская область, Омск, Происшествия
В Омске двое мошенников, обманывавшие стариков, получили реальные сроки

В Омске двоим молодым людям, обманывавшим стариков, дали от 3,5 года лишения свободы

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОМСК, 19 апр - РИА Новости. Суд в Омске приговорил двух парней, обманувших 17 пожилых людей на сумму более 5 миллионов рублей на истории о якобы попавшем в ДТП родственнике, к лишению свободы сроком от 3,5 лет, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Омской области.
Как выяснили следователи, в 2022 году 17-летний омич и его 20-летний друг рассказывали пожилым людям, что их родственник попал в ДТП и теперь им необходимо передать деньги, чтоб решить вопрос с пострадавшими и полицией. Суммы варьировались от 100 тысяч до 900 тысяч рублей. Доверчивые старики передавали мошенникам свои сбережения.
"Действуя совместно и согласованно с другими лицами, путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства у 17 граждан, причинив ущерб на общую сумму более 5 миллионов рублей. Приговором суда несовершеннолетнему подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы, а второму – 3 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в местах лишения свободы", - добавили в пресс-службе.
Молодые люди признаны виновными по статье о мошенничестве.
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РоссияОмская областьОмскПроисшествия
 
 
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