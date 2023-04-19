https://ria.ru/20230419/mosgorsud-1866343354.html
Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчеку пользоваться интернетом
Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчеку пользоваться интернетом - РИА Новости, 19.04.2023
Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчеку пользоваться интернетом
Мосгорсуд в среду отклонил жалобу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) на запрет пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:40
2023-04-19T14:40
2023-04-19T14:40
москва
валерия чекалина
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) на запрет пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд определил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил определение судья. Слушание прошло в отсутствие обвиняемой. Ранее Савеловский суд Москвы избрал Лерчеку и ее мужу Артему Чекалину меру пресечения в виде запрета определенных действий: суд запретил обвиняемым общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили. Супруги просили оставить им возможность вести блог, который является основным источником дохода, и разговаривать по телефону с родственниками и коллегами (у обвиняемых есть бизнес). Адвокат указывал, что теперь они не смогут вызвать такси, няню, отвести детей в сад, сходить за продуктами и так далее. Следователь в свою очередь отметил, что Чекалина вела деятельность с помощью соцсети, "которая была признана экстремистской" - Instagram*. В отношении Лерчек и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения". Следствие проверяет семью и на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы активы Чекалиных на общую сумму 311 миллионов рублей. У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230406/delo-1863504067.html
https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html
https://ria.ru/20230327/ukraina-1860996641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, валерия чекалина, московский городской суд, происшествия
Москва, Валерия Чекалина, Московский городской суд, Происшествия
Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчеку пользоваться интернетом
Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Чекалиной на запрет пользоваться интернетом
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) на запрет пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд определил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил определение судья. Слушание прошло в отсутствие обвиняемой.
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избрал Лерчеку и ее мужу Артему Чекалину меру пресечения в виде запрета определенных действий: суд запретил обвиняемым общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили.
Супруги просили оставить им возможность вести блог, который является основным источником дохода, и разговаривать по телефону с родственниками и коллегами (у обвиняемых есть бизнес). Адвокат указывал, что теперь они не смогут вызвать такси, няню, отвести детей в сад, сходить за продуктами и так далее.
Следователь в свою очередь отметил, что Чекалина вела деятельность с помощью соцсети, "которая была признана экстремистской" - Instagram*.
В отношении Лерчек и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
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Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США
, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения".
Следствие проверяет семью и на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы активы Чекалиных на общую сумму 311 миллионов рублей.
У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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