https://ria.ru/20230419/mosgorsud-1866343354.html

Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчеку пользоваться интернетом

Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчеку пользоваться интернетом - РИА Новости, 19.04.2023

Мосгорсуд признал законным запрет блогеру Лерчеку пользоваться интернетом

Мосгорсуд в среду отклонил жалобу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) на запрет пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:40

2023-04-19T14:40

2023-04-19T14:40

москва

валерия чекалина

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мосгорсуд в среду отклонил жалобу блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) на запрет пользоваться интернетом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд определил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласил определение судья. Слушание прошло в отсутствие обвиняемой. Ранее Савеловский суд Москвы избрал Лерчеку и ее мужу Артему Чекалину меру пресечения в виде запрета определенных действий: суд запретил обвиняемым общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи и интернет. Передвижения им при этом не ограничили. Супруги просили оставить им возможность вести блог, который является основным источником дохода, и разговаривать по телефону с родственниками и коллегами (у обвиняемых есть бизнес). Адвокат указывал, что теперь они не смогут вызвать такси, няню, отвести детей в сад, сходить за продуктами и так далее. Следователь в свою очередь отметил, что Чекалина вела деятельность с помощью соцсети, "которая была признана экстремистской" - Instagram*. В отношении Лерчек и ее супруга возбуждены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело – об отмывании (легализации) денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Артем и Валерия Чекалины в апреле 2021 года отмыли более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США, "чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения". Следствие проверяет семью и на причастность к другим экономическим преступлениям. В рамках уголовного дела арестованы активы Чекалиных на общую сумму 311 миллионов рублей. У Чекалиной, известной под ником Лерчек, порядка 10 миллионов подписчиков в Instagram*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230406/delo-1863504067.html

https://ria.ru/20230403/tresh-1862630546.html

https://ria.ru/20230327/ukraina-1860996641.html

москва

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, валерия чекалина, московский городской суд, происшествия