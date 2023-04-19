https://ria.ru/20230419/moldaviya-1866381223.html

Жители Молдавии обвиняют правительство в росте тарифов на газ

Жители Молдавии обвиняют правительство в росте тарифов на газ - РИА Новости, 19.04.2023

Жители Молдавии обвиняют правительство в росте тарифов на газ

Жители Молдавии считают, что президент Майя Санду виновата в росте тарифа на газ, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного центром... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T16:15

2023-04-19T16:15

2023-04-19T16:15

молдавия

майя санду

газпром

молдовагаз

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg

КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Жители Молдавии считают, что президент Майя Санду виновата в росте тарифа на газ, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста. "Ситуация с ценами на газ в Молдавии сложилась весьма плачевная. Опрос показал, что граждане винят в сложившейся ситуации политиков высокого ранга. Прежде всего отечественных. Так, лично президента Молдавии винят в росте тарифа 23,7% опрошенных. Экс-министра регионального развития Андрея Спыну (он отвечал в правительстве за переговоры с "Газпромом" – ред.) винят 7%, в целом же правительство обвиняют 8% опрошенных. Есть и те, кто считает, что проблема возникла из-за США – 3,4%. Россию обвинили 3,6%. Но что интересно, президента России Владимира Путина обвинили всего 12 %", - сказал в ходе презентации исследования председатель организации Валерий Паша. Опрос проводился в период с 4 по 13 апреля, в нем приняли участие 1015 человек. Погрешность составляет 3%. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.

https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518789.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, майя санду, газпром, молдовагаз, россия, в мире