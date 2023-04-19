Рейтинг@Mail.ru
Жители Молдавии обвиняют правительство в росте тарифов на газ - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/moldaviya-1866381223.html
Жители Молдавии обвиняют правительство в росте тарифов на газ
Жители Молдавии обвиняют правительство в росте тарифов на газ - РИА Новости, 19.04.2023
Жители Молдавии обвиняют правительство в росте тарифов на газ
Жители Молдавии считают, что президент Майя Санду виновата в росте тарифа на газ, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного центром... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T16:15
2023-04-19T16:15
молдавия
майя санду
газпром
молдовагаз
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg
КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Жители Молдавии считают, что президент Майя Санду виновата в росте тарифа на газ, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста. "Ситуация с ценами на газ в Молдавии сложилась весьма плачевная. Опрос показал, что граждане винят в сложившейся ситуации политиков высокого ранга. Прежде всего отечественных. Так, лично президента Молдавии винят в росте тарифа 23,7% опрошенных. Экс-министра регионального развития Андрея Спыну (он отвечал в правительстве за переговоры с "Газпромом" – ред.) винят 7%, в целом же правительство обвиняют 8% опрошенных. Есть и те, кто считает, что проблема возникла из-за США – 3,4%. Россию обвинили 3,6%. Но что интересно, президента России Владимира Путина обвинили всего 12 %", - сказал в ходе презентации исследования председатель организации Валерий Паша. Опрос проводился в период с 4 по 13 апреля, в нем приняли участие 1015 человек. Погрешность составляет 3%. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html
https://ria.ru/20230415/moldaviya-1865518789.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6789dea3a12e2939b7be93561f37f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, майя санду, газпром, молдовагаз, россия, в мире
Молдавия, Майя Санду, Газпром, Молдовагаз, Россия, В мире
Жители Молдавии обвиняют правительство в росте тарифов на газ

Опрос: 23,7 процента жителей Молдавии считают, что в росте тарифа на газ виновна Санду

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Горелка газовой плиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 апр – РИА Новости. Жители Молдавии считают, что президент Майя Санду виновата в росте тарифа на газ, свидетельствуют опубликованные в среду данные опроса, проведенного центром социологических исследований SBS-Reseаrch по заказу близкой к властям республики общественной организации Watch.Dog.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Молдавии вынесли приговор. Стала известна дата начала конца республики
17 апреля, 08:00
"Ситуация с ценами на газ в Молдавии сложилась весьма плачевная. Опрос показал, что граждане винят в сложившейся ситуации политиков высокого ранга. Прежде всего отечественных. Так, лично президента Молдавии винят в росте тарифа 23,7% опрошенных. Экс-министра регионального развития Андрея Спыну (он отвечал в правительстве за переговоры с "Газпромом" – ред.) винят 7%, в целом же правительство обвиняют 8% опрошенных. Есть и те, кто считает, что проблема возникла из-за США – 3,4%. Россию обвинили 3,6%. Но что интересно, президента России Владимира Путина обвинили всего 12 %", - сказал в ходе презентации исследования председатель организации Валерий Паша.
Опрос проводился в период с 4 по 13 апреля, в нем приняли участие 1015 человек. Погрешность составляет 3%.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Посольство России осудило заявление МИД Молдавии о спецтрибунале
15 апреля, 11:33
 
МолдавияМайя СандуГазпромМолдовагазРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала