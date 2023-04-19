https://ria.ru/20230419/missiya-1866304003.html

Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии

Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии - РИА Новости, 19.04.2023

Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии

Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T13:15

2023-04-19T13:15

2023-04-19T13:17

в мире

молдавия

евросоюз

жозеп боррель

шарль мишель

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.Окончательно решение еще должно быть утверждено на министерском уровне."Решение согласовано, но еще требуется утверждение Совета ЕС", - сообщил собеседник агентства.Ранее СМИ сообщали, что решение о запуске миссии в Молдавии может быть официально озвучено на заседании глав МИД ЕС 22-23 мая этого года.В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству".В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза. Глава Евросовета Шарль Мишель также выступал за скорейший запуск гражданской миссии ЕС в Молдавии для поддержки стабильности и безопасности в этой стране.

https://ria.ru/20230416/trebovaniya-1865651597.html

https://ria.ru/20230411/referendum-1864628866.html

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в мире, молдавия, евросоюз, жозеп боррель, шарль мишель, евросовет