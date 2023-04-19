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Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии - РИА Новости, 19.04.2023
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13:15 19.04.2023 (обновлено: 13:17 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/missiya-1866304003.html
Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии
Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии - РИА Новости, 19.04.2023
Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии
Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T13:15
2023-04-19T13:17
в мире
молдавия
евросоюз
жозеп боррель
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.Окончательно решение еще должно быть утверждено на министерском уровне."Решение согласовано, но еще требуется утверждение Совета ЕС", - сообщил собеседник агентства.Ранее СМИ сообщали, что решение о запуске миссии в Молдавии может быть официально озвучено на заседании глав МИД ЕС 22-23 мая этого года.В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству".В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза. Глава Евросовета Шарль Мишель также выступал за скорейший запуск гражданской миссии ЕС в Молдавии для поддержки стабильности и безопасности в этой стране.
https://ria.ru/20230416/trebovaniya-1865651597.html
https://ria.ru/20230411/referendum-1864628866.html
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в мире, молдавия, евросоюз, жозеп боррель, шарль мишель, евросовет
В мире, Молдавия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Шарль Мишель, Евросовет
Источник: постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии в Молдавии

Постпреды ЕС согласовали создание гражданской миссии по безопасности в Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Европейского союза на заседании в среду согласовали создание гражданской партнерской миссии по обороне и безопасности для Молдавии, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.
Окончательно решение еще должно быть утверждено на министерском уровне.
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"Решение согласовано, но еще требуется утверждение Совета ЕС", - сообщил собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали, что решение о запуске миссии в Молдавии может быть официально озвучено на заседании глав МИД ЕС 22-23 мая этого года.
В задачи миссии, как ожидается, будет входить "повышение устойчивости безопасности Молдавии в области кризисного управления, противостояния гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству".
В конце марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС обсуждает направление гражданской миссии в Молдавию в рамках общей политики по обороне и безопасности союза. Глава Евросовета Шарль Мишель также выступал за скорейший запуск гражданской миссии ЕС в Молдавии для поддержки стабильности и безопасности в этой стране.
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В миреМолдавияЕвросоюзЖозеп БоррельШарль МишельЕвросовет
 
 
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