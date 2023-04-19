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Миронов предложил программу возвращения специалистов в регионы после учебы
Миронов предложил программу возвращения специалистов в регионы после учебы - РИА Новости, 19.04.2023
Миронов предложил программу возвращения специалистов в регионы после учебы
Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать программу по возвращению молодых специалистов в родные регионы после получения высшего... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T01:22
2023-04-19T01:22
2023-04-19T01:22
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать программу по возвращению молодых специалистов в родные регионы после получения высшего образования, соответствующее обращение политик направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Парламентарий добавил, что программа предполагает заключение контракта между студентом и организациями регионов, которые будут предусматривать региональную стипендию в размере 10 тысяч рублей, компенсацию билетов, гарантию трудоустройства после завершения обучения. "В свою очередь студент будет обязан в течение трех лет осуществлять трудовую деятельность по полученной специальности в регионе проживания, в ином случае будет обязан возместить расходы по программе", — уточнил Миронов. Он подчеркнул, что также важен вопрос организации практик и стажировок. По мнению политика, целесообразно проводить их в регионах проживания студентов. "Считаем важным наложить на региональные власти обязательство по организации ежегодных летних практик и стажировок по специальности, а также по гарантиям трудоустройства. Это поможет студентам быстрее "влиться" в профессию, понять ее специфику, а также ощутить уверенность в завтрашнем дне", — сказал Миронов РИА Новости. По его словам, одной из причин оттока специалистов из регионов является поступление молодежи на обучение в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Программа "Трудись на родной земле" предполагает создание реестра студентов с указанием места обучения, специальности, академической успеваемости. По словам парламентария, она создаст возможность для информирования студентов о вакансиях в регионе проживания. "Также станет возможным создание кадровой базы молодых специалистов, доступ к которой будут иметь региональные работодатели", — отметил Миронов.
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москва, санкт-петербург, сергей миронов, михаил мишустин, общество
Москва, Санкт-Петербург, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Общество
Миронов предложил программу возвращения специалистов в регионы после учебы
Миронов предложил создать программу возвращения молодых специалистов в регионы после учебы
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов предложил создать программу по возвращению молодых специалистов в родные регионы после получения высшего образования, соответствующее обращение политик направил премьер-министру Михаилу Мишустину.
«
"Представляется важным разработать и реализовать федеральную программу по возвращению молодых специалистов в регионы своего проживания после получения высшего образования "Трудись на родной земле", — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Парламентарий добавил, что программа предполагает заключение контракта между студентом и организациями регионов, которые будут предусматривать региональную стипендию в размере 10 тысяч рублей, компенсацию билетов, гарантию трудоустройства после завершения обучения.
"В свою очередь студент будет обязан в течение трех лет осуществлять трудовую деятельность по полученной специальности в регионе проживания, в ином случае будет обязан возместить расходы по программе", — уточнил Миронов.
Он подчеркнул, что также важен вопрос организации практик и стажировок. По мнению политика, целесообразно проводить их в регионах проживания студентов.
"Считаем важным наложить на региональные власти обязательство по организации ежегодных летних практик и стажировок по специальности, а также по гарантиям трудоустройства. Это поможет студентам быстрее "влиться" в профессию, понять ее специфику, а также ощутить уверенность в завтрашнем дне", — сказал Миронов РИА Новости.
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По его словам, одной из причин оттока специалистов из регионов является поступление молодежи на обучение в вузы Москвы
и Санкт-Петербурга
.
Программа "Трудись на родной земле" предполагает создание реестра студентов с указанием места обучения, специальности, академической успеваемости. По словам парламентария, она создаст возможность для информирования студентов о вакансиях в регионе проживания.
"Также станет возможным создание кадровой базы молодых специалистов, доступ к которой будут иметь региональные работодатели", — отметил Миронов.
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