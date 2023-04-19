https://ria.ru/20230419/magazin-1866331513.html
В России вновь откроются магазины белья Women'secret
В России вновь откроются магазины белья Women'secret - РИА Новости, 19.04.2023
В России вновь откроются магазины белья Women'secret
Магазины нижнего белья и одежды Women'secret вновь откроются в России с новым партнерами, рассказал РИА Новости источник на рынке недвижимости. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:11
2023-04-19T14:11
2023-04-19T14:11
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Магазины нижнего белья и одежды Women'secret вновь откроются в России с новым партнерами, рассказал РИА Новости источник на рынке недвижимости. Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщала о том, что испанский ритейлер Tendam, который развивает данный бренд, планирует передать некоторые магазины в России белорусскому франчайзи Fashion House. Как указывает издание, точки, которые откроет в стране франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда. "Они будут переоткрываться с новым партнером", - сообщили РИА Новости в одном из торговых центров, где присутствует бренд. РИА Новости направило запрос в компанию. Позже в службе поддержки бренда сообщили, что "не могут предсказать возобновление продаж". "Перераспределение рынка продолжается - поэтому бренды, которые вернутся в ближайшее время, в первой волне, вполне возможно, смогут получить даже большие объемы, чем имели до ухода, особенно если сфокусируются на онлайн-каналах продаж... Более того, если бренд возвращается, но уже с другим названием, как сейчас часто происходит, то потребуется время на работу с аудиторией, чтобы поменять в сознании покупателя новое название бренда и вернуть своих покупателей", - поделилась с агентством мнением директор департамента бизнес-развития платформы электронной коммерции "Кактус" Виктория Марочкина. Магазины Women'secret закрылись в РФ в марте 2022 года, когда компания Tendam заявила об уходе с российского рынка.
https://ria.ru/20230405/magaziny-1863089595.html
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экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
В России вновь откроются магазины белья Women'secret
В России с новыми партнерами вновь откроются магазины нижнего белья Women'secret
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Магазины нижнего белья и одежды Women'secret вновь откроются в России с новым партнерами, рассказал РИА Новости источник на рынке недвижимости.
Ранее в среду газета "Коммерсант" сообщала о том, что испанский ритейлер Tendam, который развивает данный бренд, планирует передать некоторые магазины в России белорусскому франчайзи Fashion House. Как указывает издание, точки, которые откроет в стране франчайзи, будут работать под прежней вывеской и продавать коллекцию бренда.
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"Они будут переоткрываться с новым партнером", - сообщили РИА Новости в одном из торговых центров, где присутствует бренд.
РИА Новости направило запрос в компанию. Позже в службе поддержки бренда сообщили, что "не могут предсказать возобновление продаж".
"Перераспределение рынка продолжается - поэтому бренды, которые вернутся в ближайшее время, в первой волне, вполне возможно, смогут получить даже большие объемы, чем имели до ухода, особенно если сфокусируются на онлайн-каналах продаж... Более того, если бренд возвращается, но уже с другим названием, как сейчас часто происходит, то потребуется время на работу с аудиторией, чтобы поменять в сознании покупателя новое название бренда и вернуть своих покупателей", - поделилась с агентством мнением директор департамента бизнес-развития платформы электронной коммерции "Кактус" Виктория Марочкина.
Магазины Women'secret закрылись в РФ в марте 2022 года, когда компания Tendam заявила об уходе с российского рынка.