https://ria.ru/20230419/lavrov-1866206222.html

Лавров обещал российским журналистам отстаивать получение виз США

Лавров обещал российским журналистам отстаивать получение виз США - РИА Новости, 19.04.2023

Лавров обещал российским журналистам отстаивать получение виз США

Глава МИД России Сергей Лавров заявил российским журналистам, что Москва будет отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T00:07

2023-04-19T00:07

2023-04-19T00:07

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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил российским журналистам, что Москва будет отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН. "Так что мы, не переживайте, мы будем отстаивать ваши права, время еще есть, его немного, но оно пока остается", - сказал он на пресс-конференции. "Не знаю, чем это противостояние закончится, но мы с вами потом поделимся результатами этих наших усилий", - добавил он.

https://ria.ru/20230418/lavrov-1866203441.html

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