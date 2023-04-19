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Лавров обещал российским журналистам отстаивать получение виз США - РИА Новости, 19.04.2023
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00:07 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/lavrov-1866206222.html
Лавров обещал российским журналистам отстаивать получение виз США
Лавров обещал российским журналистам отстаивать получение виз США - РИА Новости, 19.04.2023
Лавров обещал российским журналистам отстаивать получение виз США
Глава МИД России Сергей Лавров заявил российским журналистам, что Москва будет отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T00:07
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россия
москва
сергей лавров
оон
сша
в мире
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил российским журналистам, что Москва будет отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН. "Так что мы, не переживайте, мы будем отстаивать ваши права, время еще есть, его немного, но оно пока остается", - сказал он на пресс-конференции. "Не знаю, чем это противостояние закончится, но мы с вами потом поделимся результатами этих наших усилий", - добавил он.
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россия, москва, сергей лавров, оон, сша, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, ООН, США, В мире
Лавров обещал российским журналистам отстаивать получение виз США

Лавров обещал российским журналистам отстаивать возможность для получения виз США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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КАРАКАС, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил российским журналистам, что Москва будет отстаивать возможность для получения ими виз в США на заседание Совбеза ООН.
"Так что мы, не переживайте, мы будем отстаивать ваши права, время еще есть, его немного, но оно пока остается", - сказал он на пресс-конференции.
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"Не знаю, чем это противостояние закончится, но мы с вами потом поделимся результатами этих наших усилий", - добавил он.
 
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