https://ria.ru/20230419/kursy-1866408059.html
В Ростовской области проведут бесплатные курсы по тактической медицине
В Ростовской области проведут бесплатные курсы по тактической медицине - РИА Новости, 19.04.2023
В Ростовской области проведут бесплатные курсы по тактической медицине
Бесплатные курсы по тактической медицине откроются в четверг в Новочеркасске Ростовской области, рассказал РИА Новости главный врач Больницы скорой медицинской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:26
2023-04-19T17:26
2023-04-19T17:26
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Бесплатные курсы по тактической медицине откроются в четверг в Новочеркасске Ростовской области, рассказал РИА Новости главный врач Больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска Борис Гуркин, который организовал их в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ. "Завтра, 20 апреля, мы с коллегами открываем двухдневные курсы по тактической медицине", - сказал он, отметив, что курс рассчитан для людей, не имеющих медицинского образования и специальной подготовки. Уточняется, что бесплатные занятия будут проводиться в очном формате на базе Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова. Пройти обучение одновременно смогут до 250 человек. "Первый день будет посвящен теоретической подготовке: наши врачи расскажут, что такое тактическая медицина, какие используются средства для оказания медицинской помощи, как себя вести, например, в зоне поражения, как правильно эвакуировать пациента", - сказал собеседник агентства. Во второй день работники скорой медицинской помощи БСМП Новочеркасска будут отрабатывать с участниками курсов практические навыки. По информации Гуркина, среди записавшихся на курсы много представителей казачества, а также студенты и местные жители. Проводить занятия пока планируется ежеквартально, а при повышенном интересе частоту курсов могут увеличить.
https://rsport.ria.ru/20230201/zozh-1849060360.html
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общество, новочеркасск, ростовская область, россия, здоровье - общество
Общество, Новочеркасск, Ростовская область, Россия, Здоровье - Общество
В Ростовской области проведут бесплатные курсы по тактической медицине
В Новочеркасске врачи откроют бесплатные двухнедельные курсы по тактической медицине
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Бесплатные курсы по тактической медицине откроются в четверг в Новочеркасске Ростовской области, рассказал РИА Новости главный врач Больницы скорой медицинской помощи Новочеркасска Борис Гуркин, который организовал их в рамках проекта #МЫВМЕСТЕ.
"Завтра, 20 апреля, мы с коллегами открываем двухдневные курсы по тактической медицине", - сказал он, отметив, что курс рассчитан для людей, не имеющих медицинского образования и специальной подготовки.
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Уточняется, что бесплатные занятия будут проводиться в очном формате на базе Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова. Пройти обучение одновременно смогут до 250 человек.
"Первый день будет посвящен теоретической подготовке: наши врачи расскажут, что такое тактическая медицина, какие используются средства для оказания медицинской помощи, как себя вести, например, в зоне поражения, как правильно эвакуировать пациента", - сказал собеседник агентства. Во второй день работники скорой медицинской помощи БСМП Новочеркасска будут отрабатывать с участниками курсов практические навыки.
По информации Гуркина, среди записавшихся на курсы много представителей казачества, а также студенты и местные жители. Проводить занятия пока планируется ежеквартально, а при повышенном интересе частоту курсов могут увеличить.
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