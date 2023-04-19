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В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском - РИА Новости, 19.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:26 19.04.2023 (обновлено: 19:37 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/kultura-1866440768.html
В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском
В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском - РИА Новости, 19.04.2023
В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском
Российский центр науки и культуры в Хельсинки проведет мастер-класс о художнике Иване Крамском, подтвердили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:26
2023-04-19T19:37
культура
новости культуры
хельсинки
финляндия
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Хельсинки проведет мастер-класс о художнике Иване Крамском, подтвердили РИА Новости в учреждении. Занятие пройдет 21 апреля. Ранее сообщалось о том, что отменили арест земли и здания, наложенный в отношении Российского центра науки и культуры в финской столице из-за санкций ЕС.
https://ria.ru/20230418/arest-1866192618.html
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новости культуры, хельсинки, финляндия
Культура, Новости культуры, Хельсинки, Финляндия
В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском

Российский центр в Хельсинки проведет мастер-класс о русском живописце Крамском

© Фото : Санкт-Петербургский Дом музыкиРоссийский центр науки и культуры в Хельсинки
Российский центр науки и культуры в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : Санкт-Петербургский Дом музыки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Хельсинки проведет мастер-класс о художнике Иване Крамском, подтвердили РИА Новости в учреждении.
«
"Поговорим о творчестве великого русского живописца Ивана Николаевича Крамского, а затем будем копировать его картину "Букет цветов. Флоксы", — появилась публикация в Telegram-канале центра.
Занятие пройдет 21 апреля.
Ранее сообщалось о том, что отменили арест земли и здания, наложенный в отношении Российского центра науки и культуры в финской столице из-за санкций ЕС.
Российский центр науки и культуры в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры
18 апреля, 21:32
 
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