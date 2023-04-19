https://ria.ru/20230419/kultura-1866440768.html

В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском

В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском - РИА Новости, 19.04.2023

В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском

Российский центр науки и культуры в Хельсинки проведет мастер-класс о художнике Иване Крамском, подтвердили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:26

2023-04-19T19:26

2023-04-19T19:37

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Хельсинки проведет мастер-класс о художнике Иване Крамском, подтвердили РИА Новости в учреждении. Занятие пройдет 21 апреля. Ранее сообщалось о том, что отменили арест земли и здания, наложенный в отношении Российского центра науки и культуры в финской столице из-за санкций ЕС.

https://ria.ru/20230418/arest-1866192618.html

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финляндия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, хельсинки, финляндия