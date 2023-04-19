https://ria.ru/20230419/kultura-1866440768.html
В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском
В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском - РИА Новости, 19.04.2023
В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском
Российский центр науки и культуры в Хельсинки проведет мастер-класс о художнике Иване Крамском, подтвердили РИА Новости в учреждении. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:26
2023-04-19T19:26
2023-04-19T19:37
культура
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российский центр науки и культуры в Хельсинки проведет мастер-класс о художнике Иване Крамском, подтвердили РИА Новости в учреждении. Занятие пройдет 21 апреля. Ранее сообщалось о том, что отменили арест земли и здания, наложенный в отношении Российского центра науки и культуры в финской столице из-за санкций ЕС.
https://ria.ru/20230418/arest-1866192618.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, хельсинки, финляндия
Культура, Новости культуры, Хельсинки, Финляндия
В Российском центре в Хельсинки прочитают лекцию о живописце Крамском
Российский центр в Хельсинки проведет мастер-класс о русском живописце Крамском