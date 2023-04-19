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В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года - РИА Новости, 19.04.2023
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Тверская область
 
19:14 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/kotelnye-1866449057.html
В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года
В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года - РИА Новости, 19.04.2023
В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года
На территории Тверской области за два года построят 20 новых газовых котельных и проведут реконструкцию почти 50 километров коммунальных сетей, сообщает... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:14
2023-04-19T19:14
тверская область
игорь руденя
жкх
тверская область
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ТВЕРЬ, 19 апр — РИА Новости. На территории Тверской области за два года построят 20 новых газовых котельных и проведут реконструкцию почти 50 километров коммунальных сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Финансирование мероприятий программы модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской области рассмотрено в среду на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.Власти региона приняли решение синхронизировать программу модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской области на 2023-2027 годы с реализацией программы газификации. Работы по установке газовых котельных и реконструкции тепловых сетей будут проведены, прежде всего, в муниципальных образованиях, куда впервые приходит газ.На заседании областной бюджетной комиссии одобрены решения по обеспечению проведения таких работ в пяти муниципалитетах: Жарковском, Максатихинском, Краснохолмском, Бельском и Вышневолоцком округах, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, жкх, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ, Тверская область

В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года

© Фото : пресс-служба Правительства Тверской областиВ Тверской области построят 20 газовых котельных за два года
В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© Фото : пресс-служба Правительства Тверской области
В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 19 апр — РИА Новости. На территории Тверской области за два года построят 20 новых газовых котельных и проведут реконструкцию почти 50 километров коммунальных сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Финансирование мероприятий программы модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской области рассмотрено в среду на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Власти региона приняли решение синхронизировать программу модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской области на 2023-2027 годы с реализацией программы газификации. Работы по установке газовых котельных и реконструкции тепловых сетей будут проведены, прежде всего, в муниципальных образованиях, куда впервые приходит газ.
На заседании областной бюджетной комиссии одобрены решения по обеспечению проведения таких работ в пяти муниципалитетах: Жарковском, Максатихинском, Краснохолмском, Бельском и Вышневолоцком округах, пояснили в пресс-службе.
В городе Торжке в этом году построят новую газовую котельную для теплоснабжения многоквартирных домов по улице Энергетиков - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Руденя: в Торжке Тверской области построят новую газовую котельную
31 марта, 14:25
 
Тверская областьИгорь РуденяЖКХТверская область
 
 
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