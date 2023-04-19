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В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года

В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года - РИА Новости, 19.04.2023

В Тверской области построят 20 газовых котельных за два года

На территории Тверской области за два года построят 20 новых газовых котельных и проведут реконструкцию почти 50 километров коммунальных сетей, сообщает... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:14

2023-04-19T19:14

2023-04-19T19:14

тверская область

игорь руденя

жкх

тверская область

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ТВЕРЬ, 19 апр — РИА Новости. На территории Тверской области за два года построят 20 новых газовых котельных и проведут реконструкцию почти 50 километров коммунальных сетей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Финансирование мероприятий программы модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской области рассмотрено в среду на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.Власти региона приняли решение синхронизировать программу модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской области на 2023-2027 годы с реализацией программы газификации. Работы по установке газовых котельных и реконструкции тепловых сетей будут проведены, прежде всего, в муниципальных образованиях, куда впервые приходит газ.На заседании областной бюджетной комиссии одобрены решения по обеспечению проведения таких работ в пяти муниципалитетах: Жарковском, Максатихинском, Краснохолмском, Бельском и Вышневолоцком округах, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230331/rudenya-1862161912.html

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, жкх, тверская область