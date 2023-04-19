https://ria.ru/20230419/koronavirus-1866265243.html
В России за сутки госпитализировали 1126 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1126 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.04.2023
В России за сутки госпитализировали 1126 пациентов с COVID-19
Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:13
2023-04-19T11:13
2023-04-19T11:13
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 38 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 126 человек, на 9,2% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение - в 39 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровел за сутки 8 501 человек, или на 1% больше в сравнении с 18 апреля 2023 года. Выявлено 6 305 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 38 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230418/koronavirus-1866167405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса
Россия, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 1126 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили более шести тысяч случаев COVID-19, умерли 38 человек