https://ria.ru/20230419/konflikty-1866369135.html

В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе

В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе - РИА Новости, 19.04.2023

В США выступили за диалог с Россией и КНР по решению конфликтов в космосе

США позитивно относятся к проведению диалога с Россией и Китаем по разрешению возможных конфликтов в космической сфере, заявил РИА Новости глава Космического... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:43

2023-04-19T15:43

2023-04-19T15:43

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КОЛОРАДО-СПРИНГЗ, 19 апр – РИА Новости. США позитивно относятся к проведению диалога с Россией и Китаем по разрешению возможных конфликтов в космической сфере, заявил РИА Новости глава Космического командования ВС США Джеймс Дикинсон. "По моему мнению, любая возможность поговорить о разрешении конфликтов – это всегда хорошо", - сказал он агентству на полях проходящего в Колорадо космического симпозиума. Таким образом высокопоставленный военный ответил на вопрос о том, должны ли, по его мнению, в космосе существовать свои аналоги механизмов деконфликтинга – подобные тем, что существуют и применяются различными странами на Земле. В качестве примера генерал упомянул проблему с космическим мусором, который на огромной скорости перемещается по орбите Земли и угрожает интересам различных стран. В 2021 году США обвинили Россию в том, что проведенные ею испытания противоспутниковой системы якобы создали угрозу для Международной космической станции. В Москве, в свою очередь, с такой оценкой не согласились. "Чем мы занимаемся в Космическом командовании, так это фиксируем объекты в космосе, представляющие интерес, и размещаем всю информацию о них на открытом веб-сайте spacetrack.org. Таким образом, неважно, считается ли это деконфликтингом или нет, мы публикуем данные о том, что видим, и обо всей происходящей (в космосе) активности", - пояснил Дикинсон.

https://ria.ru/20230412/kosmos-1864859774.html

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