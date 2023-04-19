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Учебники истории с разделом о спецоперации поступят в школы к 1 сентября
Учебники истории с разделом о спецоперации поступят в школы к 1 сентября - РИА Новости, 19.04.2023
Учебники истории с разделом о спецоперации поступят в школы к 1 сентября
Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:12
2023-04-19T15:12
2023-04-19T15:12
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ГРОЗНЫЙ, 19 апр – РИА Новости. Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября, сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. "Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября", - сказала Васильева в ответ на вопрос, когда в школах начнется обучение по новым учебникам истории, куда добавят раздел о спецоперации. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что раздел про специальную военную операцию будет обязательно включен в школьные учебники истории.
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
ГРОЗНЫЙ, 19 апр – РИА Новости. Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября, сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева.
"Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября", - сказала Васильева в ответ на вопрос, когда в школах начнется обучение по новым учебникам истории, куда добавят раздел о спецоперации.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что раздел про специальную военную операцию будет обязательно включен в школьные учебники истории.