https://ria.ru/20230419/istoriya-1866357195.html

Учебники истории с разделом о спецоперации поступят в школы к 1 сентября

Учебники истории с разделом о спецоперации поступят в школы к 1 сентября - РИА Новости, 19.04.2023

Учебники истории с разделом о спецоперации поступят в школы к 1 сентября

Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:12

2023-04-19T15:12

2023-04-19T15:12

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ГРОЗНЫЙ, 19 апр – РИА Новости. Новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября, сообщила РИА Новости заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева. "Что касается новых учебников истории, они сейчас создаются. В первую очередь создаются учебники истории для 10-11-х классов. В школу они придут с 1 сентября", - сказала Васильева в ответ на вопрос, когда в школах начнется обучение по новым учебникам истории, куда добавят раздел о спецоперации. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что раздел про специальную военную операцию будет обязательно включен в школьные учебники истории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование