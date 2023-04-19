https://ria.ru/20230419/inflyatsiya-1866451081.html
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82 процента - РИА Новости, 19.04.2023
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82% на 17 апреля против 3,15% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:16
2023-04-19T19:16
2023-04-19T19:16
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
цены на нефть
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82% на 17 апреля против 3,15% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". "На неделе с 11 по 17 апреля 2023 года инфляция замедлилась до 0,04%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 2,82% год к году", - говорится в документе. Это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года (тогда она составила 2,5%). Министерство указывает, что основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен в секторе услуг (0,06%) на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, а также замедления роста цен на бытовые услуги. "В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,08% при удорожании плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары околонулевой рост цен. В сегменте непродовольственных товаров рост цен отсутствует вторую неделю подряд", - добавили в Минэкономразвития. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,3%.
https://ria.ru/20230118/mrot-1845758906.html
https://ria.ru/20230408/inflyatsiya-1863919948.html
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Цены на нефть
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82 процента
Минэкономразвития: инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,82 процента на 17 апреля
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,82% на 17 апреля против 3,15% неделей ранее, следует из обзора
Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 11 по 17 апреля 2023 года инфляция замедлилась до 0,04%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 2,82% год к году", - говорится в документе.
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Это минимальное значение инфляции в России с марта 2020 года (тогда она составила 2,5%).
Министерство указывает, что основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен в секторе услуг (0,06%) на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, а также замедления роста цен на бытовые услуги.
"В секторе продовольственных товаров цены выросли на 0,08% при удорожании плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары околонулевой рост цен. В сегменте непродовольственных товаров рост цен отсутствует вторую неделю подряд", - добавили в Минэкономразвития.
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года в 5,3%.
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