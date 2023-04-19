https://ria.ru/20230419/gosdolg-1866251477.html
Бывший премьер Украины рассказал об объеме госдолга страны
Бывший премьер Украины рассказал об объеме госдолга страны - РИА Новости, 19.04.2023
Бывший премьер Украины рассказал об объеме госдолга страны
Объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T10:11
2023-04-19T10:11
2023-04-19T11:42
украина
николай азаров (политик)
в мире
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. "В абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен — 173 миллиарда долларов. И хоть часть западной помощи поступает в форме грантов, большая часть денег от США, ЕС, других стран и организаций — это именно кредиты. И их придется рано или поздно выплачивать", — написал он в Facebook*. Политик заметил, что государственный бюджет сформирован на основе западной помощи, что позволяет считать долг в 120 процентов от ВВП. В то же время, как предполагает Азаров, если принимать во внимание "чисто наши доходы", доля долга вырастет до 300 процентов.Экс-премьер отметил, что кредиторы предоставили Киеву отсрочку по выплатам до 2027 года, но это "вовсе не означает, что долги платить не придется". С ростом долгов, пишет Азаров, вырастут и траты на его обслуживание — только в этому году в два раза.Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили, что на начало марта госдолг составил около 116 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный оценивал помощь международных партнеров и МВФ в этом году в 38 миллиардов долларов, что позволит властям перекрыть дефицит госбюджета. Как отмечал глава украинского казначейства Сергей Марченко, ежемесячно дефицит составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230417/makkarti-1865937840.html
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украина, николай азаров (политик), в мире
Украина, Николай Азаров (политик), В мире
Бывший премьер Украины рассказал об объеме госдолга страны
Экс-премьер Азаров: объем госдолга Украины может вырасти до 173 миллиардов долларов
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
"В абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен — 173 миллиарда долларов. И хоть часть западной помощи поступает в форме грантов, большая часть денег от США
, ЕС, других стран и организаций — это именно кредиты. И их придется рано или поздно выплачивать", — написал он в Facebook*.
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Политик заметил, что государственный бюджет сформирован на основе западной помощи, что позволяет считать долг в 120 процентов от ВВП. В то же время, как предполагает Азаров, если принимать во внимание "чисто наши доходы", доля долга вырастет до 300 процентов.
Экс-премьер отметил, что кредиторы предоставили Киеву отсрочку по выплатам до 2027 года, но это "вовсе не означает, что долги платить не придется". С ростом долгов, пишет Азаров, вырастут и траты на его обслуживание — только в этому году в два раза.
Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили, что на начало марта госдолг составил около 116 миллиардов долларов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
ранее заявил, что Киев
рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ
в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный
оценивал помощь международных партнеров и МВФ в этом году в 38 миллиардов долларов, что позволит властям перекрыть дефицит госбюджета.
Как отмечал глава украинского казначейства Сергей Марченко
, ежемесячно дефицит составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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