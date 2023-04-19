https://ria.ru/20230419/gosdolg-1866251477.html

Бывший премьер Украины рассказал об объеме госдолга страны

Бывший премьер Украины рассказал об объеме госдолга страны - РИА Новости, 19.04.2023

Бывший премьер Украины рассказал об объеме госдолга страны

Объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T10:11

2023-04-19T10:11

2023-04-19T11:42

украина

николай азаров (политик)

в мире

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. "В абсолютных цифрах общий объем госдолга к концу года может составить рекордные 6,4 триллиона гривен — 173 миллиарда долларов. И хоть часть западной помощи поступает в форме грантов, большая часть денег от США, ЕС, других стран и организаций — это именно кредиты. И их придется рано или поздно выплачивать", — написал он в Facebook*. Политик заметил, что государственный бюджет сформирован на основе западной помощи, что позволяет считать долг в 120 процентов от ВВП. В то же время, как предполагает Азаров, если принимать во внимание "чисто наши доходы", доля долга вырастет до 300 процентов.Экс-премьер отметил, что кредиторы предоставили Киеву отсрочку по выплатам до 2027 года, но это "вовсе не означает, что долги платить не придется". С ростом долгов, пишет Азаров, вырастут и траты на его обслуживание — только в этому году в два раза.Ранее в Министерстве финансов Украины сообщили, что на начало марта госдолг составил около 116 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Киев рассчитывает на многолетнюю программу поддержки от МВФ в размере более 15 миллиардов долларов. В свою очередь, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный оценивал помощь международных партнеров и МВФ в этом году в 38 миллиардов долларов, что позволит властям перекрыть дефицит госбюджета. Как отмечал глава украинского казначейства Сергей Марченко, ежемесячно дефицит составляет около пяти миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230417/makkarti-1865937840.html

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украина, николай азаров (политик), в мире