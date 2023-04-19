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Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод - РИА Новости, 19.04.2023
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15:31 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/frantsiya-1866364329.html
Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод
Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод - РИА Новости, 19.04.2023
Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод
Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T15:31
2023-04-19T15:31
в мире
франция
париж
лион
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV. Несколько десятков человек собрались на центральной площади городка Мюттерсольц в департаменте Нижний Рейн, где Макрон в среду должен посетить деревообрабатывающее предприятие Mathis. Отмечается, что завод, в том числе, занимается изготовлением строений для Олимпийских игр 2024 года. Протестующие устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Он призвал граждан протестовать, чтобы показать, что "страница пенсионной реформы далеко не перевёрнута". Как сообщает СМИ, полиция оттеснила сотню протестующих подальше от завода. Полиция в мегафон сообщила, что выдает "последнее предупреждение перед применением силы", оттеснив протестующих на 200 метров от здания. В понедельник вечером во время телеобращения Макрона во многих городах Франции прошли так называемые "марши пустых кастрюль": люди выходили к мэриям и стучали ложками по кастрюлям, бойкотируя выступление президента. В Париже, Лионе, Ренне, Нанте и ряде других городов марши перешли в стихийные манифестации, которые полиция разгоняла слезоточивым газом. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.
https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865923857.html
https://ria.ru/20230418/razryv-1866118040.html
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в мире, франция, париж, лион, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Париж, Лион, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод

Во Франции полиция оттеснила манифестантов, протестующих против приезда Макрона на завод

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV.
Несколько десятков человек собрались на центральной площади городка Мюттерсольц в департаменте Нижний Рейн, где Макрон в среду должен посетить деревообрабатывающее предприятие Mathis. Отмечается, что завод, в том числе, занимается изготовлением строений для Олимпийских игр 2024 года.
Участники акции против пенсионной реформы перед олимпийскими кольцами в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Протестующие устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Он призвал граждан протестовать, чтобы показать, что "страница пенсионной реформы далеко не перевёрнута".
Как сообщает СМИ, полиция оттеснила сотню протестующих подальше от завода. Полиция в мегафон сообщила, что выдает "последнее предупреждение перед применением силы", оттеснив протестующих на 200 метров от здания.
В понедельник вечером во время телеобращения Макрона во многих городах Франции прошли так называемые "марши пустых кастрюль": люди выходили к мэриям и стучали ложками по кастрюлям, бойкотируя выступление президента. В Париже, Лионе, Ренне, Нанте и ряде других городов марши перешли в стихийные манифестации, которые полиция разгоняла слезоточивым газом.
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18 апреля, 16:24
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале.
После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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18 апреля, 23:27
 
В миреФранцияПарижЛионЭммануэль МакронЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
 
 
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