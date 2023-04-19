https://ria.ru/20230419/frantsiya-1866364329.html

Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод

Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод - РИА Новости, 19.04.2023

Во Франции полиция оттесняет манифестантов перед приездом Макрона на завод

Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:31

2023-04-19T15:31

2023-04-19T15:31

в мире

франция

париж

лион

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Полиция начала вытеснять манифестантов, собравшихся в городе Мюттерсольц на востоке страны в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV. Несколько десятков человек собрались на центральной площади городка Мюттерсольц в департаменте Нижний Рейн, где Макрон в среду должен посетить деревообрабатывающее предприятие Mathis. Отмечается, что завод, в том числе, занимается изготовлением строений для Олимпийских игр 2024 года. Протестующие устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест по призыву профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Он призвал граждан протестовать, чтобы показать, что "страница пенсионной реформы далеко не перевёрнута". Как сообщает СМИ, полиция оттеснила сотню протестующих подальше от завода. Полиция в мегафон сообщила, что выдает "последнее предупреждение перед применением силы", оттеснив протестующих на 200 метров от здания. В понедельник вечером во время телеобращения Макрона во многих городах Франции прошли так называемые "марши пустых кастрюль": люди выходили к мэриям и стучали ложками по кастрюлям, бойкотируя выступление президента. В Париже, Лионе, Ренне, Нанте и ряде других городов марши перешли в стихийные манифестации, которые полиция разгоняла слезоточивым газом. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу президент Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49,3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте, что привело к массовым протестам в стране. Демонстрации сопровождались столкновениями протестующих с полицией, беспорядками, погромами и задержаниями.

https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865923857.html

https://ria.ru/20230418/razryv-1866118040.html

https://ria.ru/20230418/pushkov-1866202413.html

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в мире, франция, париж, лион, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы