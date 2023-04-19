https://ria.ru/20230419/finlyandiya-1866266708.html
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности - РИА Новости, 19.04.2023
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности
В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:21
2023-04-19T11:21
2023-04-19T12:14
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евросоюз
рцнк
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности, сообщили в среду РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки.Во вторник сообщалось об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в финской столице, а также семи квартир."Посольство находится в контакте с финскими властями по данному вопросу. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности", - отметили в посольстве России.Финские власти проинформировали российских представителей о своих действиях."Служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, информировала российскую сторону о введении ограничений в отношении здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты. Все упомянутые объекты недвижимости являются собственностью Российской Федерации", - отметили дипломаты.Как сообщалось 1 апреля, Управлением по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.Посольство России в Финляндии сообщало, что находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы российского представительства, выполняющего важную гуманитарную миссию в нынешних непростых условиях.
https://ria.ru/20230418/finlyandiya-1866064729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, в мире, хельсинки, евросоюз, рцнк
Россия, Финляндия, В мире, Хельсинки, Евросоюз, РЦНК
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности
Россия направила в МИД Финляндии требование разъяснить действия против госсобственности
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности, сообщили в среду РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки.
Во вторник сообщалось об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в финской столице, а также семи квартир.
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"Посольство находится в контакте с финскими властями по данному вопросу. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности", - отметили в посольстве России.
Финские власти проинформировали российских представителей о своих действиях.
"Служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС
, информировала российскую сторону о введении ограничений в отношении здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты. Все упомянутые объекты недвижимости являются собственностью Российской Федерации", - отметили дипломаты.
Как сообщалось 1 апреля, Управлением по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК
в банке Nordea.
Посольство России в Финляндии сообщало, что находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы российского представительства, выполняющего важную гуманитарную миссию в нынешних непростых условиях.
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