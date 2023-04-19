Рейтинг@Mail.ru
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 19.04.2023 (обновлено: 12:14 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/finlyandiya-1866266708.html
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности - РИА Новости, 19.04.2023
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности
В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:21
2023-04-19T12:14
россия
финляндия
в мире
хельсинки
евросоюз
рцнк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_126b750fbf68676b4dec49f0e7850555.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности, сообщили в среду РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки.Во вторник сообщалось об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в финской столице, а также семи квартир."Посольство находится в контакте с финскими властями по данному вопросу. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности", - отметили в посольстве России.Финские власти проинформировали российских представителей о своих действиях."Служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, информировала российскую сторону о введении ограничений в отношении здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты. Все упомянутые объекты недвижимости являются собственностью Российской Федерации", - отметили дипломаты.Как сообщалось 1 апреля, Управлением по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.Посольство России в Финляндии сообщало, что находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы российского представительства, выполняющего важную гуманитарную миссию в нынешних непростых условиях.
https://ria.ru/20230418/finlyandiya-1866064729.html
https://ria.ru/20230418/ugol-1866120558.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039045_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_87ea512ad175900acec705482cce3b9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, финляндия, в мире, хельсинки, евросоюз, рцнк
Россия, Финляндия, В мире, Хельсинки, Евросоюз, РЦНК
Россия направила Финляндии ноту по вопросу иммунитета госсобственности

Россия направила в МИД Финляндии требование разъяснить действия против госсобственности

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 19 апр - РИА Новости. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской государственной собственности, сообщили в среду РИА Новости в российской дипмиссии в Хельсинки.
Во вторник сообщалось об аресте земли и здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в финской столице, а также семи квартир.
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Калашников призвал денонсировать договор с Финляндией по Сайменскому каналу
18 апреля, 13:51
"Посольство находится в контакте с финскими властями по данному вопросу. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности", - отметили в посольстве России.
Финские власти проинформировали российских представителей о своих действиях.
"Служба судебных приставов Финляндии, ссылаясь на необходимость исполнения санкционных регламентов ЕС, информировала российскую сторону о введении ограничений в отношении здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, а также нескольких квартир, где проживают работающие в нем дипломаты. Все упомянутые объекты недвижимости являются собственностью Российской Федерации", - отметили дипломаты.
Как сообщалось 1 апреля, Управлением по взысканию долгов Финляндии заблокировало банковские счета РЦНК в банке Nordea.
Посольство России в Финляндии сообщало, что находится в контакте с финскими властями, прорабатывает возможные пути обеспечения работы российского представительства, выполняющего важную гуманитарную миссию в нынешних непростых условиях.
Вид на порт в центре Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Надо было думать раньше. Россия отобрала у Финляндии самое ценное
18 апреля, 16:32
 
РоссияФинляндияВ миреХельсинкиЕвросоюзРЦНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала