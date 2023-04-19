https://ria.ru/20230419/demonstratsiya-1866414200.html

В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию

В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию - РИА Новости, 19.04.2023

В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию

Первомайскую демонстрацию в Волгограде проводить не будут, вместо нее пройдут концерт и другие торжественные мероприятия, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T17:45

2023-04-19T17:45

2023-04-19T17:45

общество

волгоград

россия

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ВОЛГОГРАД, 19 апр - РИА Новости. Первомайскую демонстрацию в Волгограде проводить не будут, вместо нее пройдут концерт и другие торжественные мероприятия, сообщила РИА Новости председатель областного совета профсоюзов Татьяна Гензе. "Понимая, какая сейчас ситуация… мы приняли решение провести в Волгограде торжественное собрание - концерт, куда пригласим ветеранов труда, молодежь. Наградим передовиков производства… Традиционной демонстрации не будет", - сообщила Гензе. Она отметила, что ранее первомайская демонстрация не проводилась в Волгограде только в 2020 и 2021 годах из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.

https://ria.ru/20230417/miting-1865881867.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, волгоград, россия