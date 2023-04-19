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В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию - РИА Новости, 19.04.2023
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17:45 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/demonstratsiya-1866414200.html
В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию
В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию - РИА Новости, 19.04.2023
В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию
Первомайскую демонстрацию в Волгограде проводить не будут, вместо нее пройдут концерт и другие торжественные мероприятия, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T17:45
2023-04-19T17:45
общество
волгоград
россия
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ВОЛГОГРАД, 19 апр - РИА Новости. Первомайскую демонстрацию в Волгограде проводить не будут, вместо нее пройдут концерт и другие торжественные мероприятия, сообщила РИА Новости председатель областного совета профсоюзов Татьяна Гензе. "Понимая, какая сейчас ситуация… мы приняли решение провести в Волгограде торжественное собрание - концерт, куда пригласим ветеранов труда, молодежь. Наградим передовиков производства… Традиционной демонстрации не будет", - сообщила Гензе. Она отметила, что ранее первомайская демонстрация не проводилась в Волгограде только в 2020 и 2021 годах из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.
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общество, волгоград, россия
Общество, Волгоград, Россия
В Волгограде отменили первомайскую демонстрацию

В Волгограде вместо первомайской демонстрации проведут концерт и другие мероприятия

© РИА Новости / Марина ПервухинаВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Марина Первухина
Волгоград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 19 апр - РИА Новости. Первомайскую демонстрацию в Волгограде проводить не будут, вместо нее пройдут концерт и другие торжественные мероприятия, сообщила РИА Новости председатель областного совета профсоюзов Татьяна Гензе.
"Понимая, какая сейчас ситуация… мы приняли решение провести в Волгограде торжественное собрание - концерт, куда пригласим ветеранов труда, молодежь. Наградим передовиков производства… Традиционной демонстрации не будет", - сообщила Гензе.
Она отметила, что ранее первомайская демонстрация не проводилась в Волгограде только в 2020 и 2021 годах из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.
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