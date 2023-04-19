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Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций о доходах депутатов

Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций о доходах депутатов - РИА Новости, 19.04.2023

Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций о доходах депутатов

Глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Отари Аршба сообщил РИА Новости, что в Думе разрабатывают... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:39

2023-04-19T19:39

2023-04-19T19:39

политика

россия

отари аршба

госдума рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Отари Аршба сообщил РИА Новости, что в Думе разрабатывают порядок публикаций деклараций о доходах парламентариев. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Аршба также сообщил 1 апреля, что все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили.

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политика, россия, отари аршба, госдума рф