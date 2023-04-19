Рейтинг@Mail.ru
Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций о доходах депутатов - РИА Новости, 19.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/deklaratsii-1866456932.html
Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций о доходах депутатов
Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций о доходах депутатов - РИА Новости, 19.04.2023
Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций о доходах депутатов
Глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Отари Аршба сообщил РИА Новости, что в Думе разрабатывают... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:39
2023-04-19T19:39
политика
россия
отари аршба
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68299faaf2deac7073a76b0d56baba92.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Отари Аршба сообщил РИА Новости, что в Думе разрабатывают порядок публикаций деклараций о доходах парламентариев. В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года. Аршба также сообщил 1 апреля, что все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили.
https://ria.ru/20230413/avtomobili-1864968231.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787174362_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11fcee32a349e70e28388757e02aba7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, отари аршба, госдума рф
Политика, Россия, Отари Аршба, Госдума РФ
Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций о доходах депутатов

Глава комиссии Аршба: Госдума разрабатывает порядок публикации деклараций депутатов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов Отари Аршба сообщил РИА Новости, что в Думе разрабатывают порядок публикаций деклараций о доходах парламентариев.
«
"Порядка пока нет. Не определен. Как палата определится в этом вопросе, тогда все и произойдет", - сообщил Аршба, отметив, что порядок разрабатывается.
В феврале президент РФ Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.
Аршба также сообщил 1 апреля, что все депутаты Госдумы, обязанные задекларировать свои доходы, указанную обязанность выполнили.
Автомобиль Bentley Continental R, представленный на выставке редких спорткаров в ГУМе в рамках ГУМ Янгтаймер Ралли - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
ФНС опубликовала список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
13 апреля, 09:52
 
ПолитикаРоссияОтари АршбаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала