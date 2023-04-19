https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866264540.html

Согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет, заявил советник Пушилина

Согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 19.04.2023

Согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет, заявил советник Пушилина

Согласованного отступления украинских войск из Артемовска пока нет, выходят только малые группы, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T11:08

2023-04-19T11:08

2023-04-19T11:52

специальная военная операция на украине

ян гагин

донецкая народная республика

денис пушилин

артемовск

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Согласованного отступления украинских войск из Артемовска пока нет, выходят только малые группы, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Что касается отступления, я не готов сказать, что противник отступает. Да, есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство", - рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". "Согласованного отступления из города пока нет", - добавил он.

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866259800.html

донецкая народная республика

артемовск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

ян гагин, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск