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Согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 19.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:08 19.04.2023 (обновлено: 11:52 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866264540.html
Согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет, заявил советник Пушилина
Согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет, заявил советник Пушилина - РИА Новости, 19.04.2023
Согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет, заявил советник Пушилина
Согласованного отступления украинских войск из Артемовска пока нет, выходят только малые группы, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T11:08
2023-04-19T11:52
специальная военная операция на украине
ян гагин
донецкая народная республика
денис пушилин
артемовск
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Согласованного отступления украинских войск из Артемовска пока нет, выходят только малые группы, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Что касается отступления, я не готов сказать, что противник отступает. Да, есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство", - рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24". "Согласованного отступления из города пока нет", - добавил он.
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866259800.html
донецкая народная республика
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ян гагин, донецкая народная республика, денис пушилин, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Артемовск
Согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет, заявил советник Пушилина

Советник Пушилина Гагин: согласованного отступления ВСУ из Артемовска пока нет

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер" осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска
Боец ЧВК Вагнер осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ЧВК "Вагнер" осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Согласованного отступления украинских войск из Артемовска пока нет, выходят только малые группы, заявил "России 24" советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Что касается отступления, я не готов сказать, что противник отступает. Да, есть попытки выхода, выходят малые подразделения, но это больше похоже на малое бегство", - рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия 24".
"Согласованного отступления из города пока нет", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинАртемовск
 
 
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