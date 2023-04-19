https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866235746.html

В Артемовске бойцы "Вагнера" выбили ВСУ с территории швейной фабрики

В Артемовске бойцы "Вагнера" выбили ВСУ с территории швейной фабрики - РИА Новости, 19.04.2023

В Артемовске бойцы "Вагнера" выбили ВСУ с территории швейной фабрики

Группа "Вагнер" штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики имени "8 Марта" в Артемовске, которое служило для украинских войск мощным укрепрайоном, куда они РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T08:36

2023-04-19T08:36

2023-04-19T09:27

специальная военная операция на украине

артемовск

горловка

донбасс

евгений пригожин

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК, 19 апр — РИА Новости. Группа "Вагнер" штурмом овладела зданием бывшей швейной фабрики имени "8 Марта" в Артемовске, которое служило для украинских войск мощным укрепрайоном, куда они перебрасывали резервы для удержания позиций в центральных кварталах города, передает корреспондент РИА Новости. "У противника был очень хороший укреп (укрепрайон – ред.). Здесь были подвалы небольшие, был заезд. Линию обороны можно было выстроить очень хорошо и держать ее очень долго. Мы пошли немножко другими путями и зашли с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь. После чего противник решил покинуть это здание и взорвать его" - рассказал боец группы "Вагнер" корреспондентам РИА Новости после того, как им удалось взять под контроль здание бывшей фабрики. По его словам, украинские войска думали, что штурмовые отряды группы Вагнер уже зашли в здание, поэтому подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами при отступлении. В результате этого западная часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась. В ходе подрыва никто из бойцов группы "Вагнер" не пострадал. В настоящий момент штурмовики приближаются к западным окраинам города Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города - Бахмут), где противник сосредоточил свои силы. Они пытаются удерживать линию фронта, опираясь на высотные здания в западной части города. Ранее РИА Новости сообщали, что украинские силовики при отступлении из центра Артемовска подорвали и сожгли несколько многоэтажных домов. Эта тактика в сочетании с поджогами зданий должна была замедлить продвижение группы "Вагнер". В начале прошлой недели основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских подразделений находится 80% Артемовска, в том числе все административные центры, заводы и фабрики. При этом позднее он заявил, что говорить о полном окружении города пока рано. В свою очередь, боец "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что украинскую армию "выдавливают клещами" из этого населенного пункта. Артемовск расположен к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866224892.html

https://ria.ru/20230418/epitsentr-1865989850.html

артемовск

горловка

донбасс

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Взорвали, чтобы нам не досталась линия обороны" – военные о бывшей швейной фабрике в Артемовске "Взорвали, чтобы нам не досталась линия обороны" – военные о бывшей швейной фабрике в Артемовске 2023-04-19T08:36 true PT8M17S

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Екатерина Зайцева

артемовск, горловка, донбасс, евгений пригожин, донецкая народная республика