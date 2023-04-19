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Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону - РИА Новости, 19.04.2023
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06:52 19.04.2023 (обновлено: 12:35 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866225981.html
Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону
Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону - РИА Новости, 19.04.2023
Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону
Мирные жители в Артемовске отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и оставались ждать российские силы, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T06:52
2023-04-19T12:35
артемовск
украина
горловка
в мире
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АРТЕМОВСК, 19 апр — РИА Новости. Мирные жители в Артемовске отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и оставались ждать российские силы, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".Бойцы группы, по словам собеседника агентства, продолжают эвакуировать мирных жителей из Артемовска в безопасное место, на днях вывезли восемь человек, двое из них — дети. Боец также подчеркнул, что люди нередко просят эвакуировать вместе с ними домашних животных."Попросили еще, чтобы мы освободили собачку из дома, мы обязательно это сделаем. Вот такие люди — переживают больше за своих домашних животных, чем за себя", — рассказал собеседник агентства.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города — Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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артемовск, украина, горловка, в мире
Артемовск, Украина, Горловка, В мире
Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону

Российский боец: жители Артемовска не стали эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЦентральная часть города Артемовска
Центральная часть города Артемовска - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Центральная часть города Артемовска. Архивное фото
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АРТЕМОВСК, 19 апр — РИА Новости. Мирные жители в Артемовске отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и оставались ждать российские силы, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".
«

"Два пацана маленьких, одному — шесть, другому — восемь, по-моему. Сидели с родителями в частном секторе, к ним тоже приходили украинцы, хотели их эвакуировать на свою сторону, но они отказались и сидели просто ждали нас", — сказал он.

Бойцы группы, по словам собеседника агентства, продолжают эвакуировать мирных жителей из Артемовска в безопасное место, на днях вывезли восемь человек, двое из них — дети.
Боец также подчеркнул, что люди нередко просят эвакуировать вместе с ними домашних животных.
"Попросили еще, чтобы мы освободили собачку из дома, мы обязательно это сделаем. Вот такие люди — переживают больше за своих домашних животных, чем за себя", — рассказал собеседник агентства.
Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города — Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
Боец Вагнера о зачищенных участках Артемовска и ситуации в городе - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Российский боец: ВСУ строили часть укреплений в Артемовске для видимости
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