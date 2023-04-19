https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866225981.html

Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону

Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону - РИА Новости, 19.04.2023

Боец "Вагнера": жители Артемовска отказались идти на занятую ВСУ сторону

Мирные жители в Артемовске отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и оставались ждать российские силы, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T06:52

2023-04-19T06:52

2023-04-19T12:35

артемовск

украина

горловка

в мире

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АРТЕМОВСК, 19 апр — РИА Новости. Мирные жители в Артемовске отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и оставались ждать российские силы, рассказал РИА Новости боец группы "Вагнер".Бойцы группы, по словам собеседника агентства, продолжают эвакуировать мирных жителей из Артемовска в безопасное место, на днях вывезли восемь человек, двое из них — дети. Боец также подчеркнул, что люди нередко просят эвакуировать вместе с ними домашних животных."Попросили еще, чтобы мы освободили собачку из дома, мы обязательно это сделаем. Вот такие люди — переживают больше за своих домашних животных, чем за себя", — рассказал собеседник агентства.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города — Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230419/artemovsk-1866224892.html

артемовск

украина

горловка

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артемовск, украина, горловка, в мире