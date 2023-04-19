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Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России - РИА Новости, 19.04.2023
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23:40 19.04.2023
https://ria.ru/20230419/aktivy-1866487538.html
Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России
Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России - РИА Новости, 19.04.2023
Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России
Министерство юстиции США хотело бы получить дополнительные полномочия для распоряжения арестованными российскими активами, заявила заместитель генерального... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T23:40
2023-04-19T23:40
украина
сша
лиза монако
россия
экономика
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Министерство юстиции США хотело бы получить дополнительные полномочия для распоряжения арестованными российскими активами, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на слушаниях в сенате. Американские власти уже начали передавать Украине капиталы, конфискованные у российских частных лиц, но из-за юридических ограничений не могут так же поступить с замороженными государственными активами. "Мы используем полномочия, которые дал нам конгресс, для передачи на пользу Украины активов олигархов, которые мы смогли арестовать и конфисковать. Честно говоря, нам бы хотелось расширить эти полномочия", - сказала Монако. Она посетовала, в частности, на ограниченность возможностей для использования активов, которые блокируются в связи с попытками обхода санкций. "Например, миллионы, которые мы арестовываем и конфискуем в связи с нарушениями экспортного контроля... Мы не можем передавать эти поступления Украине", - сказала Монако.
https://ria.ru/20230419/ssha-1866378390.html
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украина, сша, лиза монако, россия, экономика, санкции в отношении россии
Украина, США, Лиза Монако, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России

В Минюсте США захотели получить дополнительные полномочия для распоряжения активами России

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Министерство юстиции США хотело бы получить дополнительные полномочия для распоряжения арестованными российскими активами, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на слушаниях в сенате.
Американские власти уже начали передавать Украине капиталы, конфискованные у российских частных лиц, но из-за юридических ограничений не могут так же поступить с замороженными государственными активами.
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"Мы используем полномочия, которые дал нам конгресс, для передачи на пользу Украины активов олигархов, которые мы смогли арестовать и конфисковать. Честно говоря, нам бы хотелось расширить эти полномочия", - сказала Монако.
Она посетовала, в частности, на ограниченность возможностей для использования активов, которые блокируются в связи с попытками обхода санкций.
"Например, миллионы, которые мы арестовываем и конфискуем в связи с нарушениями экспортного контроля... Мы не можем передавать эти поступления Украине", - сказала Монако.
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УкраинаСШАЛиза МонакоРоссияЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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