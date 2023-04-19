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Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России

Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России - РИА Новости, 19.04.2023

Минюст США захотел получить полномочия для распоряжения активами России

Министерство юстиции США хотело бы получить дополнительные полномочия для распоряжения арестованными российскими активами, заявила заместитель генерального... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T23:40

2023-04-19T23:40

2023-04-19T23:40

украина

сша

лиза монако

россия

экономика

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 19 апр – РИА Новости. Министерство юстиции США хотело бы получить дополнительные полномочия для распоряжения арестованными российскими активами, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако на слушаниях в сенате. Американские власти уже начали передавать Украине капиталы, конфискованные у российских частных лиц, но из-за юридических ограничений не могут так же поступить с замороженными государственными активами. "Мы используем полномочия, которые дал нам конгресс, для передачи на пользу Украины активов олигархов, которые мы смогли арестовать и конфисковать. Честно говоря, нам бы хотелось расширить эти полномочия", - сказала Монако. Она посетовала, в частности, на ограниченность возможностей для использования активов, которые блокируются в связи с попытками обхода санкций. "Например, миллионы, которые мы арестовываем и конфискуем в связи с нарушениями экспортного контроля... Мы не можем передавать эти поступления Украине", - сказала Монако.

https://ria.ru/20230419/ssha-1866378390.html

https://ria.ru/20230418/rezervy-1865988549.html

украина

сша

россия

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украина, сша, лиза монако, россия, экономика, санкции в отношении россии